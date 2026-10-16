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[스포츠조선 김준석 기자] '故김수미 팔아 김치 판다' 시선 두려웠다…서효림, 2주기 맞춰 김치 론칭

배우 서효림이 고(故) 김수미의 2주기에 맞춰 김치 브랜드를 선보인다.

시어머니가 남긴 음식의 명맥을 잇는다는 의미를 담았지만, 사업을 결심하기까지는 "돌아가신 어머니를 팔아서 김치를 판다는 시선이 두려웠다"고 털어놨다.

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16일 케이스타뉴스에 따르면 서효림은 오는 25일 '서효림 1984 엘레강스 김치'를 정식 론칭한다. 2024년 10월 세상을 떠난 김수미의 요리 철학을 바탕으로, 서효림이 자신만의 방식으로 재해석한 김치를 선보일 예정이다.

서효림은 지난 9월 유튜브 채널 '정혜드림'에 출연해 김치 사업을 준비하며 느낀 고민을 밝혔다.

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그는 "마음의 준비를 하는 데 꽤 오래 걸렸다"며 "'나는 돌아가신 어머니를 팔아서 이렇게 김치를 판다는 시선이 참 두렵다'고 말한 적도 있다"고 했다.

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그럼에도 김수미가 남긴 전통 음식의 명맥을 이어가고 싶다는 마음으로 사업을 결심했다.

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서효림은 전라도까지 내려가 식품 유통 판매업 교육을 이수하는 등 론칭을 준비해왔다.

사업을 시작하던 순간의 벅찬 감정도 전했다.

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서효림은 "판매를 시작하는 날 김치를 먹다 오열했다"며 "엄마가 옆에 와주신 느낌이었다"고 회상했다.

이번 김치는 김수미가 지켜온 전통의 맛을 바탕으로 현대적인 식생활을 고려해 구성했다.

김치 소비량이 적은 소가족과 젊은 세대도 부담 없이 즐길 수 있도록 4㎏과 8㎏ 단위로 선보일 예정이다.

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narusi@sportschosun.com