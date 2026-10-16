장도연, 과속방지턱 냅다 밟던 '난폭 운전' 매니저 폭로..."원형탈모 오기 전 이별"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장도연이 과거 매니저와 일하며 겪었던 일화를 공개하며, 혼자 끙끙 앓기보다 솔직하게 대화하는 것이 중요하다고 강조했다.

지난 15일 가비의 유튜브 채널에는 장도연이 게스트로 출연해 구독자들의 고민 사연을 듣고 조언하는 영상이 공개됐다.

이날 장도연은 후배와의 관계를 고민하는 선배의 사연에 자신의 경험을 빗대어 이야기를 꺼냈다.

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장도연은 "예전에 어떤 매니저와 호흡을 맞췄다. 그 매니저님이 운전을 빨리해야 될 때는 교통 법규 안에서 빨리 하고 그랬다. 그런데 가끔 과속방지턱을 그냥 지나가서 차 천장에 제 머리를 많이 부딪혔다"고 회상했다.

이어 "두더지 게임처럼 내가 그렇게 됐다. 내가 그걸 '그러겠거니' 하고 그렇게 몇 년을 지냈다"고 털어놨다.

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그는 매니저에게 불편한 점을 직접 말하지 않은 채 오랜 시간을 보냈다고 밝혔다. 장도연은 "그래도 원형 탈모 오기 전에 잘 마무리됐다. 끝내 그 친구한테는 그 말을 안 했다. '사정이 있겠지' 하고 생각을 했다. 왜냐하면 나도 심했으면 얘기를 했을 텐데"라며 당시를 떠올렸다.

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이후 해당 매니저는 장도연이 아는 다른 사람과 함께 일하게 됐다. 그 사람 역시 매니저의 운전 습관을 경험했고, 과거 장도연과 함께 일했다는 사실을 알고 조심스럽게 물었다고 한다.

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장도연은 "그분이 제가 그 매니저랑 일한 걸 아니까 물어보더라. '혹시 운전을… 방지턱도 그냥 지나가고 험한 부분이 있다. 그랬냐' 하길래 '아, 원래 그 친구가 성향이 있는데 뭐 잘하려고 하다 보니까' 하고 대화가 마무리가 잘 됐다"고 설명했다.

그런데 이후 장도연은 그 사람에게 뜻밖의 이야기를 들었다. 그는 "나중에 나한테 물어봤던 그분을 만났다. '한 번 얘기하니까 바로 고치던데?' 이러는 거다"라고 전했다.

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매니저에게 직접 말하지 못했던 사소한 불편함이 다른 사람의 한마디에 바로 해결된 것이다.

이에 장도연은 "그러니까 말하면 된다. 괜히 내가 무슨 '뭘 얘기해' 한 건데"라며 자신의 생각을 밝혔다. 이어 "엄청 가벼운 일인 거다. 근데 나 혼자 끙끙 앓았던 게 너무 허무했다"고 덧붙였다.