홍혜걸, 보석 두고 부부싸움하다 결국 "이혼 사유" 선언...여에스더 "신난다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 여에스더가 남편 홍혜걸과 루비 구매를 두고 티격태격하며 특유의 솔직한 입담을 뽐냈다.

16일 여에스더의 유튜브 채널에는 '여에스더 홍혜걸 달콤살벌 동물원 데이트 (서울대공원, 설호, 부부싸움)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 여에스더와 홍혜걸은 서울대공원으로 나들이를 떠났다. 여에스더는 "되게 좋다. 소풍 나온 거 같다"라며 오랜만의 외출을 반겼다.

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홍혜걸은 우울증으로 집에 머무는 시간이 많은 아내에게 외출을 권하며 "그러니까 그 답답한 방 안에만 갇혀 있지 말고 이렇게 자주 다녀야지. 맛집에도 가고"라고 말했다.

이어 "에스더, 내 부탁이 뭐냐면 루비 이런 거보다 그냥 맛집 가고 여행 가고, 그걸 또 화면에 담아서 우리를 좋아하는 분들하고 같이 나누는 게 인생의 보람이다"라고 덧붙였다.

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그러나 대화는 곧 보석 이야기로 옮겨갔다. 여에스더는 "나는 너무 이상한 게 내가 보석 얘기만 하면 혜걸 씨는 왜 그렇게 적극적으로 말려요?"라고 물었다.

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이에 홍혜걸은 "아니, 진짜 보석에 한 번 빠지면 진짜 돈이 걷잡을 수 없이 빠져나간다. 진짜 그냥 계속 질러야 돼"라며 만류했다. 그러면서 "'보석을 앞으로도 안 살 겁니다' 하고 빨리 시청자들 앞에 맹세해라"라고 재촉했다.

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여에스더는 곧바로 반박했다. 그는 "내가 왜 그런 맹세를 해야 돼? 내가 혜걸 씨하고 계속 살지도 모르는데 내가 왜 그런 걸 맹세해야 돼?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

여에스더는 절친한 친구인 함익병을 언급하며 서운한 마음도 털어놨다. 그는 "갑자기 함 선생님이 엄청 좋은 남편 같다. 함 선생님이 사모님한테 사드린 뱀 목걸이는 최근 몇 년 동안 방송이나 강의 나가서 모은 돈을 다 합친 걸 사서 드린 거다"라고 말했다.

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이어 "나는 그 목걸이가 없어서 섭섭하다는 게 아니고, 내가 루비라고 하는 말을 할 수는 있지 않나"라고 덧붙였다.

여에스더는 자신의 경제적 능력을 언급하며 "웬만한 여성보다도 돈을 많이 버는 아내잖아요. 근데 내가 그 루비도 하나 못 사요?"라고 항변했다.

그러자 홍혜걸은 단호하게 "안 돼. 이혼 사유야"라고 답했다.

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뜻밖의 반응도 나왔다. 홍혜걸의 말에 여에스더는 오히려 "신난다"라며 환호성을 질렀다. 이를 지켜보던 PD 역시 "그럼 루비를 사면은 루비도 생기고 홍 박사님도 없어지고 일석이조네요"라고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 홍혜걸과 여에스더는 1994년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.