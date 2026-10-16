'전진♥' 류이서, 임신 7주만에 2세 유산...결국 오열 "잠깐이라도 찾아와줘 고마워"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 시험관 시술을 통해 임신을 확인했지만, 결국 유산의 아픔을 겪었다고 털어놨다.

지난 16일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '전진♥류이서 부부의 배아 이식 그 후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 류이서는 첫 배아 이식 후 임신 결과를 기다리는 과정을 공개했다. 다음 날 남편 전진과 외출에 나선 류이서는 과거 승무원으로 근무했던 아시아나항공에 대한 이야기를 나누다 눈물을 쏟았다. 류이서는 최근 호르몬 변화 때문인지 더욱 감정이 북받치는 모습을 보였다.

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이후 두 사람은 임신 테스트기에서 희미한 두 줄을 확인하며 기쁨을 나눴다. 전진은 "선이 보이는 거 같기도 하고"라며 조심스럽게 반응했고, 류이서는 "임신 맞아"라며 환하게 웃었다. 서로를 끌어안은 부부는 간절히 기다렸던 임신 소식에 행복해했다.

임신 소식을 친구에게 전하자 친구는 태몽을 꿨다는 이야기도 들려줬다. 두 사람에게 새로운 가족을 맞이할 것이라는 기대가 커졌지만, 기쁨은 오래가지 못했다.

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진료 과정에서 안타까운 소식이 전해졌다. 의사는 "오늘이 임신 7주 5일이지 않나. 그런데 지난번보다 속도가 변화가 없이 느려진 셈이다. 아기 안에 있는 염색체가 정상이 아니어서 그렇다. 그게 가장 큰 원인"이라고 설명했다.

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결국 류이서는 유산을 겪었다. 3일 후 그는 "저희는 이번에 너무 아쉽게 유산으로 마무리가 됐다"며 직접 소식을 전했다.

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이어 "임신을 확인했을 때도 사실 어느 정도 그런 가능성을 배제하지 않았기 때문에 그나마 조금 상처가 덜하지 않았나 싶다"고 털어놨다.

그러면서도 잠시나마 찾아왔던 생명에 대한 고마움을 전했다. 류이서는 "그래도 되게 행복한 시간이어서 너무, 그 잠깐이라도 찾아와 준 그 아기한테 너무 고맙다는 생각도 들고"라고 말했다.

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일부 시청자가 임신 사실을 공개한 뒤 유산 소식을 전한 것으로 오해할 수 있다는 점도 설명했다. 그는 "많은 분이 저희가 이제 (임신이) 돼서 공개를 했구나 이렇게 생각하신 분들이 계시는데 그건 아니었다"고 밝혔다.

류이서는 자신의 경험을 공개한 이유에 대해서도 전했다. 그는 "저도 유튜브를 통해서 많이 공부도 했고 위안도 많이 되더라"며 "그걸 보면서 '아, 나도 저렇게 정보를 드려야겠다', '나를 보면서 또 위안이 되셨으면 좋겠다'라는 생각"이라고 말했다.

특히 류이서는 남편 전진을 떠올리며 눈물을 보였다. 그는 "남편한테 너무 고맙다"고 말해 안타까움을 더했다.

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한편 류이서와 전진은 2020년 결혼했다. 최근 유튜브 채널을 개설한 류이서는 전진과 함께 시험관 임신을 준비하는 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.