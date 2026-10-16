"장수원보다 로봇 같아" 한채영, '가을동화' 연기 악플 파묘에 "찾아낼 거야"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한채영이 과거 자신의 연기를 두고 "장수원보다 로봇 같다"고 쓴 댓글을 읽고 "찾아낼 거야"라며 발끈했다.

당시 출연했던 드라마 '가을동화'를 떠올리며 촬영장에 가는 것이 무서울 정도로 힘들었다고도 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '밥이인형 한채영'에는 '흑역사 파묘… 댓글 읽기 "지후… 화 많이 났구나?"'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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한채영은 '쾌걸춘향', '꽃보다 남자', '가을동화' 등 과거 출연작의 장면과 당시 시청자 댓글을 함께 살펴봤다.

한채영은 '가을동화' 연기를 두고 "장수원보다 더 로봇 같다", "이렇게 AI 같은 연기는 처음"이라고 쓴 댓글을 읽었다.

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이어 "누가 썼어? 찾아낼 거야"라며 "스무 살한테 꼭 그렇게 말했어야 했느냐"고 반응했다.

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그는 '가을동화' 출연 당시를 "트라우마처럼 남았다"고 회상했다.

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한국에 온 지 얼마 되지 않았을 때 큰 작품에 캐스팅됐고, 감독을 한 번 만난 뒤 출연이 결정됐다고 설명했다. 한채영은 "그때는 촬영장에 가는 게 정말 무서웠다"고 말했다.

인터넷에 달린 댓글도 부담이었다.

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당시 악성 댓글을 접한 뒤로는 댓글을 읽지 않게 됐다는 한채영은 "일하다 감정적으로 흔들리면 계속 일을 할 수 없지 않나. 댓글을 보면 다음 날까지 영향을 받는다"고 이유를 밝혔다.

이날 영상에서는 '쾌걸춘향' 속 춤 장면도 다시 공개됐다.

한채영은 자신의 춤을 "목각인형 같다"고 인정하면서 당시 춤 장면이 가장 스트레스였다고 했다. 예능 프로그램에 출연하면 춤을 시키는 일이 많아 출연을 피했고, 이후에는 "춤을 안 춰도 되는 것"을 출연 조건으로 내걸었다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com