홍현희♥제이쓴, 시부모 농막 상습 절도 피해 분노.."현관문 부수고 CCTV까지 훔쳐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍현희와 제이쓴이 부모님의 농막에 반복적으로 도둑이 들어 CCTV 본체와 저장 장치까지 훔쳐 갔다는 소식에 걱정을 드러냈다.

16일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '아버님 더 드세요 더 더 더. 현희의 무한 리필 추석 음식'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍현희는 시부모님이 사용하는 천안 농막에 여러 차례 도둑이 들었다는 이야기를 듣고 걱정했다. 제이쓴은 "자꾸 도둑이 들어와서 커피와 라면 같은 물건을 가져간다"고 밝혔다.

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제이쓴의 어머니는 "(밤에) 깜깜하니까 밭에 작물은 못 가져가고 이번에 CCTV 본체까지 다 가지고 갔다"며 속상한 마음을 털어놨다.

제이쓴은 "CCTV 찍히면 차단기를 내려서 우리 농막 2층 가서 본체를 뜯어서 가져간다더라. 그럼 이거는 특수절도"라며 분노했다.

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어머니는 "봄에는 현관문까지 부수고 와서 현관문도 다시 했다"며 "CCTV 본체 카메라 뿐 아니라 저장 장치까지 가져갔다"고 토로했다.

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홍현희가 "아버님이 없는 시간을 어떻게 알고 가져가는 거냐"고 묻자 어머니는 "차가 있는지 없는지를 보면 알지 않겠냐. 밤에 농막에 불이 켜져 있지 않아서 그런 것 같다. 6개월에 한 번씩 도둑이 든다"고 답했다.

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이를 들은 홍현희는 "물건을 채우기만 하면 가져가는 거냐. 그 말은 가까운 근처에서 보고 있다는 이야기"라고 추측하며 우려를 드러냈다.