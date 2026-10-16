안소희, 1인 사우나 샤워 직전 카메라 껐다…"씻는 건 차마 못 담아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 원더걸스 출신 배우 안소희가 1인 사우나를 찾아 힐링을 즐기던 중 샤워 과정을 자체 검열하며 남다른 예능감을 뽐냈다.

16일 유튜브 채널 '안소희'에는 '관리에 진심인 소희의 사우나 브이로그 남대문시장 목욕템 쇼핑, 1인 사우나'라는 제목의 영상이 올라왔다.

안소희는 사우나에 가져갈 목욕용품을 마련하기 위해 남대문시장을 찾았다. 목욕 가방부터 이태리 타월, 소금 사우나 크림, 금 비누, 얼굴과 머리를 가리는 수건까지 꼼꼼히 골랐다. 제품의 크기와 색을 두고 고민하며 쇼핑을 즐긴 그는 "생각한 걸 다 샀다"며 만족감을 드러냈다.

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이후 핀란드식 건식 사우나가 마련된 1인 사우나 공간을 방문했다.

뜨거운 돌에 물을 붓자 실내 온도가 올라갔고, 안소희는 얼굴과 머리를 수건으로 가린 채 사우나를 체험했다.

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온도가 88도까지 오르자 "뜨거운 바람을 바로 맞는 것보다 얼굴을 가리니 숨쉬기가 더 편하다"고 말했다.

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사우나를 마친 뒤 씻으러 가기 전에는 "씻는 건 담을 수 없습니다. 씻으면서 체험해보고 올게요"라고 말해 샤워 장면을 공개하지 않았다.

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씻고 돌아온 그는 목욕용품을 직접 써본 후기도 전했다. 피부가 예민해 자신에게 맞는 트리트먼트를 찾지 못했다며 "트리트먼트를 쓰면 피부에 뭐가 나더라"고 설명했다.

대신 얼굴에 바르는 영양크림을 모발에 듬뿍 바르고 사우나를 하는 동안 흡수시킨다고 밝혔다. 샴푸 전에는 두피 브러시로 머리를 빗어주는 것도 자신의 헤어 관리법이라고 덧붙였다.

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안소희는 사우나 체험 후 "붓기도 빠지고 혈색이 도는 것 같다"며 만족해했다. 그는 "친구들과 함께 와서 수다를 떨며 사우나를 하면 좋을 것 같다"고 말했다.

narusi@sportschosun.com