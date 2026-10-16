'김구라 아들' 그리, ♥여친과 결혼 임박?..벌써 축가 논의 "변우석 원해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김구라의 아들 그리가 십자인대 수술 후 병문안을 온 여자 친구와 자신들의 결혼식 축가에 대한 이야기를 나눴다.

16일 유튜브 채널 '김그리'에는 '수술했습니다... 여자친구의 병문안'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 그리는 "악재가 있다. 전방 십자인대가 파열돼서 봉합수술 하러 간다"고 밝혔다. 그는 전방 십자인대가 파열된 이유에 대해 "연극에 들어가게 됐는데 남자 배우들끼리 친해지자고 해서 친목 도모로 풋살을 했다"며 "누구도 나한테 태클을 걸지 않았는데 혼자 개인기를 부리다가 무릎이 뽀각하고 십자인대가 파열됐다"고 설명했다.

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큰 수술이 처음이라는 그리는 긴장한 모습으로 수술실로 향했고, 무사히 수술을 마친 뒤에는 한층 편안해진 모습을 보였다.

그리는 "병문안을 왜 아무도 안 오냐고 할 텐데 아버지, 새엄마 다 온다고 했는데 내가 오지 말라고 했다. 어차피 내일 바로 퇴원"이라며 "여자 친구는 이따가 올 예정이다"라고 말했다.

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잠시 후 병원을 찾은 여자 친구는 그리를 보자마자 "많이 아파 보인다"며 걱정했다. 두 사람은 배달시킨 햄버거를 함께 먹었고, 그리는 수술을 받은 상황에서도 끼니를 제대로 챙기지 못한 여자 친구를 먼저 살피는 다정한 면모를 보였다.

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그리는 다음 날 축가 약속을 지키기 위해 결혼식장에 갈 예정이라고 밝혔다. 여자 친구가 걱정하자 그는 "인생에 단 한 번뿐일 텐데 가서 해줘야지"라며 의리를 드러냈다.

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이어 그리는 여자 친구에게 "우리 결혼식 축가는 누가 했으면 좋겠냐"고 물었다. 여자 친구가 "변우석"이라고 답하자 그리는 "들으셨죠? 변우석 씨, 부탁드리겠습니다"라고 영상 편지를 보냈다.

그러면서 "안 되면 군대 후임 중에 최우석이라고 있으니까 걔라도 부르겠다"고 너스레를 떨었다.

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여자 친구는 "(우리 결혼식 축가로) '아나까나'를 불러주신다고 하지 않았냐"고 물었다. 그리는 "조혜련 선배님이 결혼식 축가로 '아나까나'를 불러주면 나는 좋다"며 "그 노래를 불러주시면 우리 집안에 복이 깃들 수 있다"고 말했다. 여자 친구 역시 이에 동의하며 결혼에 대해 자연스럽게 대화를 나눠 눈길을 끌었다.

한편 그리는 지난 3월 여자친구와 오랫동안 교제해 온 사실을 공개하며, 결혼을 전제로 진지하게 만남을 이어오고 있다고 밝힌 바 있다.