사석에서 소맥 마시고 노래방 가더니...조준현♥소이원, 핑크빛 기류 (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 전 유도 국가대표 조준현이 스포츠 아나운서 소이원과 두 번째 데이트에서 한층 가까워지며 핑크빛 분위기를 이어갔다.

16일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 조준현과 소이원이 유도장 데이트를 즐기며 서로를 알아가는 모습이 공개됐다.

앞서 두 사람은 소개팅을 통해 처음 만났다. 당시 조준현은 소이원을 향해 "이원 씨처럼 예쁜 여자는 처음 본다"며 적극적으로 호감을 표현했고, 소이원 역시 그를 "준현 오빠"라고 부르며 화기애애한 분위기를 만들었다. 지난 방송은 조준현이 "좀 더 알아가 볼 생각 있냐"고 물으며 마무리돼 두 사람의 관계에 대한 궁금증을 키웠다.

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이후 조준현은 소개팅 후일담을 공개했다. 그는 "소개팅 후에 이원 씨 집 근처에서 소맥도 마시고 노래방 데이트를 했다"고 밝혔다.

소이원에게 푹 빠진 모습을 보인 조준현과 달리, 소이원은 그의 매력과 아쉬운 점을 솔직하게 털어놨다. 소이원은 "사석에서 봐도 똑같이 웃겼고 적극적인 것도 매력인 것 같다"고 칭찬하면서도 "한편으로는 표현은 많은데 영혼은 없는 느낌이다. 좋으면서 안 좋은 점"이라고 덧붙였다.

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소이원의 대학원 개강일에도 두 사람은 만남을 이어갔다. 조준현은 "시간이 없는데 짬을 내서 만나주더라. 내가 마음에 있는 것 아니겠나"라며 자신감을 드러냈다. 이를 들은 탁재훈은"동정이라는 생각은 안 해봤냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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조준현은 소이원에게 친구들의 반응까지 물으며 적극적으로 다가갔다. 그는 "나랑 잘 어울린대요? 결혼하래요?"라고 직설적으로 질문해 눈길을 끌었다.

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이날 조준현은 유도에 관심을 보인 소이원을 위해 특별한 데이트를 준비했다. 직접 주문 제작한 핑크색 유도복을 선물한 것. 소이원은 예상치 못한 선물에 기뻐했고, 조준현은 도복 띠를 묶어주며 자연스러운 백허그까지 시도해 설렘을 더했다.

유도 수업이 이어지던 중 소이원은 "오빠, 잠깐 이리 와봐요. 대화가 하고 싶네"라며 쉬는 시간을 요청하기도 했다. 두 사람은 함께 네 컷 사진을 찍으며 또 하나의 추억을 쌓았다.

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데이트를 마친 뒤 소이원은 긍정적인 반응을 보였다. 그는 "첫 만남은 긴장하고 어색했으니까. 그때보다 사적으로 봤을 때 더 편하고 좋았다. 오늘은 제가 하고 싶은 걸 다 해서 좋았다"며 "호감이 점점 더 생겼다"고 고백했다.

한층 가까워진 두 사람의 관계가 앞으로 실제 연애로 이어질 수 있을지 관심이 쏠린다.