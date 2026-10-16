강균성, ♥유하진과 9년 만에 재회→결혼 비화…"14살 차 부담됐었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 노을 강균성이 예비신부인 배우 유하진과의 인연을 공개했다.

9년 전 데이트를 했지만 14살 나이 차가 부담스러워 관계를 이어가지 못했고, 올해 다시 만나 결혼을 앞두게 됐다고 밝혔다.

16일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 16회는 경주 특집으로 꾸며졌다.

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가수 김장훈과 강균성이 '먹친구'로 출연한 가운데, 전현무는 강균성에게 결혼 소식을 물었다.

전현무가 "균성아, 어떻게 된 거니?"라고 묻자 강균성은 "올해 2월에 다시 만났다"며 예비신부 유하진과의 인연을 전했다.

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두 사람은 9년 전에도 만나 데이트를 했지만, 당시 강균성은 14살 나이 차가 부담스러웠다고 털어놨다.

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이후 지인의 소개로 다시 만난 두 사람은 함께 식사하며 대화를 나눴고, 자연스럽게 연인으로 발전했다. 강균성은 "얼마 전에 프러포즈를 했다"고 말해 출연진을 놀라게 했다.

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프러포즈를 준비하며 신경 쓴 부분은 유하진의 풀메이크업이었다.

강균성은 "프러포즈할 때는 여자를 놀라게 해줘야 한다고 하더라"며 "그날 여자친구가 제일 예뻐야 해서 풀메이크업을 준비했다"고 말했다. 협찬을 받았다고 둘러대며 드레스까지 준비했다고 덧붙였다.

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9년 전 나이 차로 이어지지 못했던 두 사람은 올해 다시 만나 결혼을 약속했다. 강균성의 프러포즈 비하인드에 현장에서는 축하가 이어졌다.

narusi@sportschosun.com