심형탁, 子 하루 미끄럼틀·자동차 '문고리 나눔'으로 마련.."너무 감사해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 심형탁이 아들 하루를 위해 유아용 미끄럼틀과 자동차를 무료 나눔으로 마련했다.

16일 유튜브 채널 '형탁 사야의 하루'에는 '[생후21개월]잠들기 직전까지 아빠에게 힐링을 주는 하루..♡'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 심형탁은 아들 하루에게 "아빠가 널 위해서 어젯밤에 나눔을 받아왔다"고 말하며 유아용 미끄럼틀과 자동차를 꺼냈다.

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거의 새 제품처럼 깨끗한 상태의 미끄럼틀과 자동차에 심형탁은 "이게 나눔으로 나왔다"며 기뻐했고, 아내 사야도 "대박"이라며 놀라워했다.

이후 심형탁은 "내가 장난감을 잘 만드니까 이런 것을 조립할 때는 설명서도 필요 없다. 눈대중으로 하면 된다"며 자신감을 보였다. 그는 그동안 쌓은 장난감 조립 경험을 살려 능숙하게 미끄럼틀을 완성했다.

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이어 사야에게 "문고리 나눔이라고 해서 집 앞에 놔두면 나는 가서 가져오기만 하면 되는 거다"라고 설명했다.

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그러면서 "내가 얼마나 감사하다고 메시지를 보냈는지 모른다. 너무 감사하다고 가족 모두 행복하시라고 보냈다"며 "(나눔해주신 분은) 이제 아이가 (장난감을) 가지고 놀지 않는다고 하더라"고 전했다.

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이에 사야는 "이제 장난감을 가지고 놀지 않는 나이가 됐나 보다. 하루는 이제 가지고 노는 나이가 됐다"고 말했다.

심형탁은 자동차 장난감의 문이 한쪽밖에 없다고 설명했지만, 사야는 "충분하다"며 만족스러워했다.

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아빠가 장난감을 조립하는 동안 곁에서 들뜬 모습을 보이던 하루는 미끄럼틀과 자동차가 완성되자마자 올라타 신나게 놀았다.

사야는 "하루는 아침부터 잘 때까지 행복하게 놀고 있다"며 "하루의 밝은 웃음이 엄마, 아빠에게 행복 충전이다"라며 애정을 드러냈다.