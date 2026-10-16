이수만 걸그룹 '아이찡' 누구길래..."보아 데뷔할 때 받았던 충격" 장성규 극찬

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장성규가 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 선보인 신인 걸그룹 A2O 라이트의 중국인 멤버 아이찡을 향해 극찬을 쏟아냈다.

장성규는 16일 자신의 SNS에 "충격적인 데뷔다"라는 글과 함께 아이찡이 출연한 음악 방송 화면을 캡처해 공개했다.

이어 "보아 데뷔했을 때 받았던 충격이랑 비슷한 듯. 이름마저 귀여운 소녀 #아이찡"이라며 놀라움을 드러냈다. 아이찡이 자신의 아들 하준이보다 한 살 많은 2013년생이라는 사실도 덧붙였다.

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장성규는 A2O 라이트의 성과에도 주목했다. 그는 "데뷔 하루 만에 멜론 1위! 전설이 시작됐다"라며 신인 걸그룹의 이례적인 행보를 높이 평가했다.

다만 예상치 못한 농담으로 웃음을 안기기도 했다. 장성규는 "근데 노래 가사가 자꾸 이혼 앤 비혼이라고 들려서 미안하다"라고 덧붙였다. 신인 그룹을 향한 감탄과 함께 특유의 유머를 더한 것이다.

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A2O 라이트는 이수만 전 총괄 프로듀서가 새롭게 설립한 A2O엔터테인먼트에서 처음 선보인 걸그룹이다. 데뷔 후 약 29시간 만에 국내 음원 플랫폼 멜론의 메인 차트인 '톱 100' 1위에 이름을 올리며 화제를 모았다.