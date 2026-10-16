김장훈, '기부병' 또 도졌다…중학교 축제 6건 섭외에 "장학금 주기 시작"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김장훈이 중학교 축제 섭외가 대학 축제보다 두 배 많다고 밝혔다.

그는 출연료를 마다하고 사비로 학생들에게 장학금까지 전달하고 있다며 "아이들과 호흡하는 게 영광"이라고 말했다.

16일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 경주 특집을 맞아 김장훈과 강균성이 출연했다.

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이날 전현무는 김장훈에게 "요즘 밈이 아직도 열광 중이냐"고 물었다.

김장훈은 "아직도 가는 것 같다. 공연에도 10대가 많이 온다"고 답했다.

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김장훈은 대학 축제 섭외가 3건 들어온 반면 중학교 축제는 6건이나 들어왔다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 "내가 또 병이 도져서 애들 장학금을 주기 시작했다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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출연료를 마다하고 사비까지 들여 학생들에게 장학금을 전달하는 이유도 공개했다.

김장훈은 "아이들과 호흡하는 게 영광이다"라고 말했다. 그의 뜻밖의 선행에 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.

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한편 김장훈은 어린이·청소년 지원과 장애인 인식 개선 공연, 독도 관련 활동 등 다양한 나눔을 이어왔으며, 최근 누적 기부액이 200억 원을 넘어섰다고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com