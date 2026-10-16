지예은, ♥바타와 결혼 만류 이서진에 맞불 "진짜 사랑 안 해본 듯" ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 바타와의 결혼을 만류하는 이서진에게 진짜 사랑을 해보지 않은 것 같다며 맞받아쳤다.

16일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에서는 'my 스타'로 지예은과 지석진이 출연했다.

이날 이서진은 지예은을 처음 만나자마자 "결혼한다며? 왜 이렇게 빨리하냐. 천천히 하지"라고 말했다.

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지예은은 "요즘은 다시 결혼 빨리하는 추세"라며 "젊었을 때 웨딩드레스 입으면 좋지 않냐"고 말했다. 이에 이서진은 "입었다 벗..아니야"라며 황급히 말을 줄였다.

이를 들은 지예은은 "뭐냐. 진짜 아저씨 맞네"라며 "이제 시집가려고 하는 사람한테 무슨 그런 말씀을 하시냐"며 버럭했다.

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이에 이서진은 "너무 헤어지는 커플이 많으니까"라고 해명했다. 그러면서도 "12월이면 아직 멀었다. 아직 시간있으니까 잘 생각해 보라는 거다"라고 거듭 말했다.

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이를 들은 지예은은 "내가 봤을 땐 진짜 사랑을 안 해보신 것 같다. 우리 교회 오시겠냐"고 맞받아쳤다. 그러자 이서진은 "교회도 나가보고 다 해봤다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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뒤늦게 합류한 김광규는 예비 신랑 바타를 '타코'라고 잘못 불러 웃음을 자아냈다. 이어 "이제 시작인데 벌써 결혼하면 어떡하냐"고 걱정했다.

이서진에 이어 김광규까지 결혼을 만류하자 지예은은 "미혼인 분들은 나와 안 맞는 것 같다"고 선을 그어 웃음을 더했다.