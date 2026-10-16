지예은, 전성기에 ♥바타와 결혼 결심한 이유 밝혔다 "아프고 나니 일이 전부 아냐" ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 전성기에 바타와 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

16일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에서는 'my 스타'로 지예은과 지석진이 출연했다.

이날 지석진은 충주 지씨의 '밀크셰이크' 안무를 지예은의 예비 신랑 바타가 만들어줬다고 밝혔다. 그는 "바타가 아무에게나 안무를 짜주지 않는다"고 말했다.

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이서진은 바타가 제니의 안무가로 활동했다는 말에 놀라워했고, 지예은은 "완전 유명하다"며 예비 신랑을 향한 자부심을 드러냈다.

지석진은 두 사람의 연애 초기 모습도 떠올렸다. 그는 "둘이 썸이 있었는데 나는 눈치를 못 챘다"며 "바타가 2시간 동안 안무 연습을 시켜주고 9시가 넘었다. 나는 예은이 책임자, 보호자 같은 느낌이 있어서 괜찮다는 걸 택시 태워서 꾸역꾸역 보냈다"고 당시를 떠올렸다.

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이에 지예은은 "사실 가기 싫었는데 내가 택시를 탈 때까지 안 가더라. 결국 타는 걸 보고 가길래 다시 한바퀴 돌아서 내렸다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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12월 결혼을 앞둔 지예은은 "아직 믿기지 않는다"며 설레는 마음을 드러냈다. 하지만 이서진은 "조금 천천히 하지"라고 말했고, 바타와 지예은이 동갑이라는 사실을 알고는 "너무 빠르다"며 한숨까지 내쉬었다.

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김광규도 "두 사람이 엄청 싸울 것 같다"고 걱정했다. 지예은이 "우리는 잘 싸우지 않는다"고 하자 이서진은 "같이 살아보면 다르다"고 말했다.

그러나 지예은은 "결혼하면 맞춰 가는 거다. 그게 다 인내하는 거다"라며 자신의 생각을 굽히지 않았다.

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이후 제작진이 이서진과 김광규의 결혼 조언을 들은 소감을 묻자 지예은은 "살아보지도 않았으면서 뭘 안다고 그러는지 모르겠다"며 한숨을 내쉬었다. 이어 "내가 봤을 때는 두 분 모두 결혼을 절대 못 한다. 특히 이서진 선배님"이라고 꼬집어 웃음을 안겼다.

지예은은 활발하게 활동하는 시기에 결혼을 결심한 이유도 밝혔다. 그는 "일이 있으면 행복하지만 전부는 아니라고 생각한다. 나는 아플 때 깨달았다"고 털어놨다. 그러면서 "(아프기 전에는) 백수 생활이 길어서 '일만 하고 살아야지'라고 했는데 아팠을 때 '언제 죽을지 모르겠구나'라는 생각이 들었다"고 말했다.