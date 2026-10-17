'전진♥' 류이서, 아기 심장도 봤는데...유산 소식에 오열 "남편 맘고생했는데"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 시험관 시술로 임신을 확인한 뒤 유산의 아픔을 겪었다고 고백하며 다시 임신에 도전하겠다는 뜻을 밝혔다.

지난 16일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '전진♥류이서 부부의 배아 이식 그 후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

류이서는 임신 여부를 확인하기 위해 혈액검사를 받았고, 하루가 다르게 달라지는 임신 테스트기의 희미한 두 줄을 지켜보며 기대를 키웠다.

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마침내 임신 테스트기에서 두 줄을 확인하자 전진은 "선이 보이는 것 같기도 하고"라며 조심스럽게 반응했다. 이에 류이서는 "임신 맞아"라며 기뻐했다.간절히 기다려온 임신 소식에 두 사람은 서로를 끌어안으며 행복을 나눴다.

임신 소식을 전해 들은 친구 역시 태몽을 꿨다는 이야기를 전하며 기쁨을 함께했다.

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이후 류이서는 초음파 검사를 통해 아기집을 확인했다. 그는 "아기집이 생겼대요!"라며 반가운 소식을 전했다. 당시 아기집의 크기는 약 6mm였다.

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하지만 임신 초기였던 만큼 두 사람은 마냥 기뻐할 수만은 없었다. 류이서는 "임신 테스트기를 했을 때도, 아기집을 봐도 마냥 좋아하기 힘들다"며 "다들 그러실 것 같다. 좋은데 걱정이 되면서 행복한데 조심스러운 그런 마음"이라고 털어놨다.

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전진 역시 기쁨을 조심스럽게 드러냈다. 그는 "지금 기쁜데 참고 있다"고 말하며 아직 안심하기에는 이르다는 생각을 내비쳤다.

이후 산부인과 진료에서 아기가 잘 자라고 있다는 소식을 들은 두 사람은 다시 희망을 품었다. 전진은 "너무 신기하다. 계속 소름이 돋았다"며 "며칠 전부터 떨렸는데 심장도 보여주시고 해서 너무 기분이 좋으면서도' 다행이다'라는 생각을 했다"고 당시의 심경을 전했다.

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그러면서도 "아직 관문이 또 있다. 또 마냥 좋아할 순 없다. 그래서 지금 기쁨을 억누르고 있다"며 조심스러운 마음을 감추지 못했다.

그러나 시간이 흐른 뒤 아기의 심장 소리를 확인하기 위해 병원을 찾은 두 사람에게 안타까운 소식이 전해졌다. 아기의 성장 속도가 이전보다 눈에 띄게 더뎌진 것이다.

의사는 임신 7주 5일 당시 아기의 성장 상태를 설명하며 "지난번보다 속도가 변화가 없이 느려진 셈"이라고 말했다. 이어 염색체 이상이 성장 지연의 주요 원인일 수 있다고 설명하며 상황이 좋지 않을 가능성을 전했다.

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결국 류이서는 유산을 겪었다. 그는 며칠 뒤 영상을 통해 "저희는 이번에 너무 아쉽게 유산으로 마무리가 됐다"며 직접 소식을 전했다.

류이서는 "임신을 확인했을 때도 사실 어느 정도 그런 가능성을 배제하지 않았기 때문에 그나마 조금 상처가 덜하지 않았나 싶다"고 담담하게 말했다.

그러면서도 잠시나마 찾아왔던 생명에 대한 고마움을 전했다. 그는 "그래도 되게 행복한 시간이어서 너무, 그 잠깐이라도 찾아와 준 그 아기한테 너무 고맙다는 생각도 들고"라며 소중했던 순간을 떠올렸다.

특히 남편 전진을 향한 고마움을 이야기하는 대목에서는 애틋한 마음을 드러냈다. 류이서는 "남편이 옆에서 많이 혼자 마음 고생했는데...남편한테 너무 고맙다"며 눈물을 흘려 안타까움을 더했다.

그럼에도 류이서는 다시 임신에 도전하겠다는 의지를 밝혔다. 그는 "다음에도 제가 난자 채취를 할 거니까. 조금 시간이 또 걸릴 거다"라며 "조금만 다음에 또 이렇게 소소하게 또 좋은 영상으로 보도록 하겠다"고 전했다.

한편 류이서와 전진은 2020년 결혼했다. 류이서는 최근 유튜브 채널을 통해 전진과 함께 시험관 시술을 준비하는 과정을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.