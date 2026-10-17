이선정, 45일 만 결혼·4개월 만 파경…"공황장애 심하게 왔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이선정이 과거 결혼과 이혼을 겪으며 공황장애로 힘들었던 시간을 털어놨다.

그는 힘든 시절 곁에서 함께 운동하고 노래를 불러준 가수 배기성에게 고마움을 전했다.

16일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '스승 배기성 X 제자 이선정. 귀호강 보컬 레슨부터 이선정 만취 폭로까지!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 배기성을 만나러 간 이선정은 그를 "제가 진짜 좋아하는 오빠"라고 소개했다.

이어 "옛날에 공황장애가 오고 힘들 때 같이 운동도 많이 나가 주고 노래도 많이 불러준 오빠"라며 고마움을 드러냈다.

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이선정은 2012년 방송인 LJ와 교제 45일 만에 결혼했으나 약 4개월 만에 파경을 맞았다.

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최근 과거를 돌아본 그는 "그때 너무 힘들어서 죽고 싶고, 공황장애도 심하게 오고 아팠다"고 털어놨다. 그러면서 "14년이라는 시간이 지나면서 약간 무뎌졌고, '그럴 수도 있지'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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제작진이 "주변에 언니는 없냐", "여자 연예인도 보고 싶다"고 하자 이선정은 "저 언니 주변에 많다. 기다려달라"고 너스레를 떨었다.

narusi@sportschosun.com