"끼리끼리"라던 맹승지, ♥의사 남친과 사귄 썰 공개..."사귀자" 고백에도 '안읽씹'

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 의사 남자친구와 연인이 되기까지 두 달간 이어진 구애와 고백 비하인드를 공개했다.

지난 16일 맹승지는 남자친구와 함께 연애를 시작하게 된 이야기를 나눴다.

이날 맹승지는 남자친구를 바라보며 "사람들이 우리 어떻게 만나게 됐냐고 물어보더라. 우리 어떻게 만나게 됐지?"라고 물었다.

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이에 남자친구는 공연 초청을 계기로 맹승지를 처음 만났다고 밝혔다. 그는 "제가 일하다가 공연에 초청을 받았다. 그때 솔직히 맹승지밖에 안 보였다"며 첫 만남부터 맹승지에게 호감을 느꼈다고 털어놨다.

하지만 마음을 얻기까지는 쉽지 않았다. 남자친구는 "처음엔 잘 안됐다. 대시를 했는데 내 연락을 안 읽고 씹더라"고 당시를 회상했다. 맹승지도 "맞다. 그랬었다"고 인정했다.

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남자친구는 포기하지 않고 두 달 동안 구애를 이어갔다. 그는 "두 달 동안 제가 대시를 했다"고 말했고, 맹승지는 "원장님이 두 달 동안 저한테 대시했다"며 당시 상황을 설명했다.

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고백을 받고도 곧바로 답을 듣지 못했다고 한다. 남자친구는 "처음에 내가 '사귀자'고 했을 때 이것도 안읽씹을 했다. 바로 눈앞에서 말하는데 대답을 안 했다"고 폭로했다.

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이에 맹승지는 "내가 그랬냐"며 기억이 나지 않는다는 듯 반응해 웃음을 자아냈다.

남자친구는 "맞다. 한 달 동안 맹승지가 대답을 안 했다. 그냥 웃고 넘어갔다"며 "그때 답답해 죽는 줄 알았다"고 덧붙였다. 직접 얼굴을 보고 고백했는데도 한동안 확답을 받지 못했다는 것이다.

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이어 맹승지는 평소 짧은 연애를 선호하지 않으며, 연인이 되기 전 상대를 오래 지켜보는 편이라며 남자친구의 구애를 바로 받아주지 않은 이유에 대해 설명했다.

한편 맹승지는 지난 8월 SNS를 통해 의사인 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 알렸다.

이후 두 사람은 연애를 시작하기까지의 이야기를 공개하며 관심을 모으고 있다. 최근 맹승지는 "끼리끼리 만난다는데 맞는 말 같다"라며 공항에 차를 두고 택시를 타고 집에 왔다가 다시 공항에 가게 된 귀여운 에피소드를 전하기도 했다.