'재혼 3개월차' 오윤아, 자폐 子 돌보며 남편 내조까지..."무조건 집밥 먹는다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 오윤아가 재혼 후 남편의 입맛에 맞춰 요리하는 일상을 공개하며 달라진 집밥 생활을 전했다.

16일 오윤아의 유튜브 채널에는 '오늘은 내가 집밥 요리사! 오윤아만의 요리 꿀팁'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

평소 여러 방송에서 뛰어난 요리 실력을 선보였던 오윤아는 이날 주방에서 자신만의 요리 비법을 소개했다.

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오윤아는 "저는 사실 요리를 어렵게 하는 스타일은 아니다"라며 "제가 가장 중요하게 생각하는 건 간을 잘하면 뭐든지 끝이라는 것"이라고 밝혔다. 복잡한 조리법보다 음식의 간을 맞추는 것이 중요하다는 설명이다.

결혼 후 요리를 더 많이 하게 됐느냐는 질문에는 남편의 식습관을 언급했다. 오윤아는 "당연하다. 저희 남편은 집에서 무조건 밥을 먹는다"고 말했다.

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이어 "밥을 하다 보면 밖에서 밥을 안 사 먹게 된다. 내가 한 게 제일 맛있다. 내 입맛에 내가 제일 잘 맞추니까"라며 직접 만든 음식에 대한 만족감을 드러냈다.

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남편과 함께 살면서 요리 스타일에도 변화가 생겼다고 했다. 오윤아는 "예전에는 여기다가 다시물도 내고 했는데, 저희 남편분이 야채 육수를 되게 좋아한다"고 설명했다.

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그러면서 "코인 육수도 야채 육수는 잘 나온다. 그래서 코인 육수를 쓰고 있다"고 덧붙였다. 남편의 취향에 맞춰 조리법을 바꾸고, 보다 간편한 방법도 활용하고 있다는 것이다.

남편의 입맛은 육수뿐 아니라 액젓 선택에도 영향을 미쳤다. 오윤아는 "저희 남편분이 액젓까지 선택을 해주셔서"고 밝혔다. 음식 재료부터 양념까지 남편의 취향을 반영하는 모습이 눈길을 끌었다.

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한편 오윤아는 이혼 후 자폐 스펙트럼을 가진 아들 민이를 홀로 양육하며 각별한 모성애를 보여왔다. 방송과 SNS를 통해 아들과 함께하는 일상을 꾸준히 공개하며 많은 응원을 받았고, 최근에는 민이의 취업 소식을 전해 화제를 모았다.

또한 지난 7월 비연예인과 재혼해 새로운 가정을 꾸렸다는 소식으로 축하를 받았다.