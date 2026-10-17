신정환, 16년 전 '뎅기열 사진' 다시 소환…"당시 인턴·간호사, 병원장 됐다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 신정환이 과거 '뎅기열 거짓말' 사건을 다시 언급했다.

당시 병원 침대에 누운 사진을 찍었던 병원의 간호사와 인턴이 지금은 병원장이 됐다는 이야기를 들었다고 전해 웃음을 안겼다.

최근 유튜브 채널 '너의한 YourHan'에는 '신정환 자숙 중 사연 대공개..?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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영상에는 신정환이 게스트로 출연해 진행자 이상민, 무당 신비선녀와 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이상민은 신정환에게 과거 뎅기열 사건을 언급하며 "그때 열이 좀 있기는 있었냐"고 물었다. 신정환은 "야, 그만해"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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이어 신정환은 당시 병원 침대에 누워 있던 사진을 떠올리며 "그때 당시 있던 간호사와 젊은 인턴이 병원 원장이 됐다는 얘기를 들었다"고 말했다. 과거 논란의 사진 속 인물들에 대한 뜻밖의 근황에 현장에서는 웃음이 터졌다.

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신정환은 2010년 필리핀 원정도박 논란 당시 뎅기열에 걸려 입국하지 못하고 있다고 밝혀 비판을 받았다.

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병원 침대에 누워 있는 사진까지 공개되며 논란이 커졌고, 이후 그는 해당 사진과 당시 대응에 대해 여러 차례 입장을 밝힌 바 있다.

지난 1월 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해서는 사진 촬영과 관련해 친한 형의 아이디어였다고 설명했다.

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신정환은 당시 방송 스케줄에 불참한 뒤 해외 원정도박 혐의로 징역형을 선고받았으며, 방송 활동을 중단했다.

narusi@sportschosun.com