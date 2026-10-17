조정석, 어린 시절 이름 최초 공개..폭로한 ♥거미 원망 "공개하기 싫었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 조정석이 아내 거미의 폭로에 원망을 드러내 웃음을 안겼다.

16일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '터치드 만나러 갔다가 라이브 찢고 온 조정석&거미 | 석과 음악 사이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 깜짝 출연한 거미는 "오빠에 대해 폭로하는 걸 뽀더기(구독자명)들이 좋아하더라"고 말했다. 이에 조정석이 "오늘 폭로할 게 있냐"고 묻자 거미는 "폭로하려고 해서 하는 거냐. 그냥 이야기하다 보니까 나온 거다"라며 웃었다.

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이후 거미는 밴드 터치드의 이름이 탄생한 배경을 듣던 중 "내 이름은 거미인데…"라며 시무룩한 표정을 지었다.

이어 다른 예명 후보가 있었느냐는 제작진의 질문에 "'빅토리아'가 있었다. 당시 내가 피아노 치는 걸 좋아해서 '피아노'도 있었다. '박토요비'도 있었다. 장난이었겠지만 그런 식으로 이름들이 나왔다"고 밝혔다.

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그러면서 "나비도 결국 나오지 않았냐. 나비 사장님이 그때 당시에 내 이름으로 영감 얻어서 나비로 지으셨다고 했다"고 덧붙였다.

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제작진은 조정석에게도 예명을 생각한 적이 있는지 물었다. 조정석이 "예명으로 쓰고 싶은 이름은 없었다"고 답하자 거미는 "집에서 어릴 때 가족들이 부르던 이름이 따로 있다"고 폭로했다.

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당황한 조정석은 "그 이야기는 왜 하는 거냐"며 울컥했고, 거미는 "이상한 이름이 아닌데 왜 그러냐"며 웃음을 터뜨렸다.

결국 조정석은 "내가 초등학교 들어가기 5~6세 때까지 집에서 조용석이라고 불렀다"고 털어놨다. 이어 "공개하기 싫은 내용을 왜 말했냐. 처음 이야기하는 거다"라며 거미를 원망해 웃음을 안겼다. 이에 거미도 "나도 박토요비 이야기는 처음 한 거다"라고 맞받아쳤다.

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한편 조정석과 거미는 2018년에 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.