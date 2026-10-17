우서윤, 미코 진 당선 후 성형 의혹..두 달 만에 SNS로 전한 소감 "좋은 영향력으로 보답"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 성형 의혹에 휩싸였던 2026 미스코리아 진 우서윤이 약 두 달 만에 자신의 SNS를 통해 소감을 밝혔다.

우서윤은 16일 자신의 사회관계망서비스에 "내게는 이번 대회는 단순히 하나의 대회를 넘어, 다시는 없을 만큼 값진 경험으로 남을 것 같다"라고 대회를 마친 소감을 전했다.

그는 "평생 간직할 소중한 추억을 쌓을 수 있었고, 좋은 사람들과 소중한 인연을 맺을 수 있었다는 것이 내게는 무엇보다 큰 선물로 남았다"라고 밝혔다.

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이어 "보내주신 많은 관심과 따뜻한 응원에 진심으로 감사드린다"며 "보내주신 마음에 좋은 영향력으로 보답할 수 있는 사람이 되겠다"고 약속했다.

끝으로 "미스코리아 진이라는 타이틀에 걸맞은 사람이 될 수 있도록 매 순간 배우고 노력하며, 하루하루 성장해 나가겠다"라고 덧붙였다.

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앞서 우서윤은 지난 8월 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 제70회 미스코리아 선발대회에서 진으로 선발됐다. 전 프로농구 선수 우지원의 장녀인 그는 미국 터프츠대학교에서 미술을 전공하고 있으며, 글로벌 아트 큐레이터를 꿈꾸는 것으로 알려졌다.

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그러나 우서윤의 당선 이후 과거 방송 출연 모습이 온라인상에서 확산하면서 성형 의혹이 불거졌다.

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우서윤은 10대 시절인 2018년 tvN '둥지탈출3' 등에 출연했으며, 당시 모습과 현재 모습을 비교한 일부 네티즌들이 성형 가능성을 제기했다. 일각에서는 이를 미인대회의 공정성 문제와 연결하는 주장도 나왔다.

우서윤은 앞선 인터뷰에서 논란을 직접 언급하는 대신 "많은 관심 속에서 나오는 이야기 중에는 상처가 되는 말도 있지만 스스로 상처받지 않으려고 한다"며 "앞으로 진짜 제 모습을 보여드릴 기회가 생기면 좋겠다"고 심경을 밝힌 바 있다.