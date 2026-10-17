"아이돌 되면 부자? 상위 10%만 돈 벌어" 걸그룹 출신이 밝힌 수입 현실

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[스포츠조선 조윤선 기자] 달샤벳 출신 세리와 피에스타 출신 차오루가 돈을 버는 아이돌은 상위 5~10%에 불과하다며 화려한 이미지 뒤에 가려진 아이돌의 경제적 현실을 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '차오루'에는 '"달샤벳 정도면 자가 있는 줄 알아요"..연예인 걱정도 제발 해달라는 걸그룹'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 세리는 달샤벳 활동 당시 정산을 받았는지 묻자 "3년 차 때까지는 정산을 못 받았다"고 밝혔다. 이어 "내가 리더니까 멤버들의 손을 붙잡고 대표님을 찾아가 '정산해 주십시오'라고 말씀드렸다. 그 뒤부터 조금씩 정산해 주셨다"고 설명했다.

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차오루는 "우리는 계약 끝날 때까지 정산을 못 받았다"며 "내가 큰언니였는데 잘못했던 것 같다. 멤버들 손 붙잡고 갔어야 했다"며 아쉬워했다.

세리는 "우리가 활동했을 시기는 거의 대형 기획사가 아니면 정산이 안 됐던 시절이었다"며 당시를 떠올렸다.

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두 사람은 대중이 생각하는 아이돌의 수입과 현실 사이에는 차이가 있다고 입을 모았다. 차오루는 "사람들이 '아이돌 하면 돈 많이 벌잖아', '연예인 걱정하는 거 아니다'라고 하는데 솔직히 진짜 상위 5~10%만 버는 거 아니냐"고 말했다.

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세리 역시 "달샤벳 정도면 멤버 개개인까지는 몰라도 한국에서 그룹 네이밍은 알아봐 주시는 편이라서 집 산 줄 안다. 다 부자인 줄 아는데 진짜 상위 10%에 들지 않는 이상은 거의 비슷하다"고 털어놨다. 차오루는 "상위 10%에 들어도 집을 살 수 있을지 모르겠다"고 덧붙였다.

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세리는 "음원 차트 5위 안에 들 정도면 생활이 조금 괜찮은 편에 속하는 것 같다. 그렇지 않으면 힘들지 않냐"고 아이돌 활동의 현실을 전했다.

연습생 시절 발생한 비용을 가수에게 청구하는 관행에 대한 생각도 밝혔다. 세리는 "소신 발언을 하자면 연습생 시절의 비용은 회사가 투자해야 하는 부분이라고 생각한다"고 말했다.

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이어 "사실 데뷔하고 나서도 뮤직비디오, 곡비, 댄서비, 의상비 등 돈 들게 너무 많은데 연습생 시절까지 다 청구하면 빚더미다. 그건 아니라고 생각한다"고 강조했다.

차오루는 "왜 연예인이 모든 비용을 갚아야 하느냐는 이야기도 있지만, 사실 계약이 끝날 때까지 다 갚지 못하면 더 이상 갚지 않아도 된다"며 "우리도 빚을 모두 갚지 못한 채 회사를 나왔다. 그렇게 생각하면 마음이 조금 편하지 않겠냐"고 말했다.

세리는 회사마다 계약 조건이 다르다고 강조하며 "요즘은 과거보다 정산이 잘되는 시대"라고 덧붙였다. 그러면서도 달샤벳 활동이 현재 가수로 활동할 수 있는 밑거름이 됐다며 감사한 마음을 전했다.