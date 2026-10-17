'12월 결혼' 지예은 "54세 이서진, 절대 결혼 못해" ('비서진')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 지예은이 이서진을 향해 "결혼 절대 못 한다"라고 직격탄을 날려 웃음을 안겼다

16일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 미혼 비서진의 잔소리에 맞서는 지예은의 거침없는 입담이 공개됐다.

오는 12월 바타와 결혼을 앞둔 지예은은 "이제 얼마 안 남았다. 아직 믿기진 않는다"라며 소감을 전했다.

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이에 이서진은 "좀 천천히 하지 왜? 따뜻할 때 하지 왜 추울 때 하냐"라면서 "예비 남편은 몇 살이냐"라고 물었다. 지예은은 "동갑이다"라고 하자, 이서진은 재차 "너무 빠르다"라고 말했다. 김광규도 "동갑이면 엄청 싸울텐데"라고 하자, 지예은은 "근데 그렇게 잘 안 싸운다"라며 예비 남편과의 애정을 드러냈다.

그러자 이서진은 "또 살아보면 다르다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 지예은은 "결혼하면 맞춰 가야 한다. 그게 다 인내하는 거다"라며 결혼 생활에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

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이후에도 미혼 아재들의 끝없는 결혼 조언에 지예은은 "뭘 안다고 살아보지도 않았으면서"라고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "결혼 절대 못 할 거다. 내가 봤을 땐 결혼 절대 못 한다. 특히 이서진 선배님"이라고 강조해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com