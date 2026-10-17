이지훈, 사장된 정형돈과 이렇게 친했나...돈가스 가게 오픈에 '가족 총출동'

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[스포츠조선 정안지 기자]뮤지컬 배우 이지훈이 가족들과 함께 정형돈의 돈가스 가게를 찾아 개업을 축하했다.

이지훈은 16일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속에는 정형돈과 다정하게 어깨동무를 한 채 사진을 촬영 중인 이지훈의 모습이 담겨있다.

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이지훈은 가족들과 함께 최근 서울 성수동에 돈가스 가게를 오픈한 정형돈을 축하하기 위해 매장을 찾았다.

앞서 지난 2011년 야미푸드는 정형돈을 앞세워 통등심 돈까스 '도니도니 돈까스'를 판매했다. 이는 출시되자마자 매진이 이어지는 등 큰 인기를 모았으나 2013년 제조업체 대표 등이 등심 함량 허위 표시 혐의로 불구속 기소, 벌금형을 받았다. 당시 정형돈은 "수분을 제외하지 않고 중량을 표시해 따른 문제다. 관련 기준도 명확하지 않았다"고 밝혔던 바.

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이후 13년 만인 지난 4월 다시 돈가스를 판매하겠다고 선언한 정형돈은 오프라인 매장까지 차려 본격적인 사업에 뛰어들었다.

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한편, 이지훈은 일본인 아야네와 2021년 결혼했다. 두 사람은 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았으며, 현재 둘째 출산을 앞두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com