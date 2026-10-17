'최근 이혼' 개코, 올해 부친상까지 겪었다…'아름다운 이별' 부른 이유

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 다이나믹듀오 개코가 올해 이혼과 부친상이라는 두 번의 아픈 개인사를 겪은 가운데, 세상을 떠난 아버지를 향한 그리움을 노래로 전했다.

지난 16일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 개코가 출연해 음악 인생과 가족에 대한 이야기를 털어놨다.

이날 개코는 다이나믹듀오 멤버 최자 없이 홀로 무대에 올랐다. 성시경이 "최자 어디 갔냐"고 묻자 개코는 "돼지 먹으러 갔다"고 너스레를 떨었고, 성시경 역시 "참 예뻐하는 돼지다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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이어 개코는 대표곡 '죽일 놈'을 선보이며 무대를 뜨겁게 달궜다. 래퍼이자 보컬리스트로 활동하게 된 과정도 공개했다. 그는 과거 힙합 뮤지션이 노래를 부르는 것에 대해 "초반에는 변절자라는 분위기가 있었다"고 회상했다.

그러면서 "가이드를 써놓은 걸 어느 순간 최자가 듣기 좋으니까 그냥 내자고 먼저 제안해 줬다"며 최자의 응원 덕분에 보컬 활동을 이어올 수 있었다고 밝혔다.

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특히 이날 눈길을 끈 것은 개코가 성시경과 함께 부를 듀엣곡으로 김건모의 '아름다운 이별'을 선택한 이유였다.

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최근 이혼 소식을 전한 개코가 '이별'을 소재로 한 노래를 선곡했다는 점에서 관심이 쏠렸지만, 노래에 담긴 사연은 따로 있었다.

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개코는 선곡 이유를 묻는 성시경에게 "올해 아버지가 돌아가셨는데, 아버지를 생각하며 부를 것"이라고 담담하게 밝혔다.

올해 이혼과 부친상이라는 두 번의 아픔을 겪은 개코가 아버지를 떠올리며 선택한 노래였던 것. 개코는 성시경과 함께 '아름다운 이별'을 열창하며 먹먹한 여운을 남겼다.

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한편 개코는 지난 2011년 인플루언서 김수미와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 결혼 15년 만인 올해 이혼 소식을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com