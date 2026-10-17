유명 여성 인플루언서, 연인 폭행 혐의 또 체포…"손바닥으로 얼굴 때려"

사진출처=젠 할리 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 유명 여성 인플루언서가 가정폭력 혐의로 또다시 체포됐다. 그녀는 혐의를 전면 부인하고 있다.

영국 매체 니드 투 노와 미국 연예 매체 스타캐즘에 따르면 인플루언서 젠 할리(38)는 지난 10일(이하 현지시각) 미국 플로리다주 마이애미데이드 카운티에서 폭행 및 가정폭력 혐의로 체포됐다.

젠 할리는 유명 인플루언서이며 리얼리티 프로그램 '저지 쇼어' 출연자 로니 오티즈 마그로의 전 연인으로 알려져 있다.

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이날 체포된 할리는 이틀간 구금됐다가 지난 12일 보석금 1000달러를 내고 풀려났다. 법원 기록에 따르면 할리는 서면으로 무죄를 주장했으며, 첫 공판은 오는 12월 8일 열릴 예정이다.

이번 사건은 할리의 현 남자친구이자 세 살배기 아들의 아버지인 조 앰브로솔(38)과 관련된 것으로 알려졌다.

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기록에 따르면 사건은 지난 7월 27일 발생했다. 당시 두 사람의 아들이 침실에서 몸이 좋지 않아 구토할 듯한 모습을 보이자, 할리가 아이를 다른 방으로 데려갔다는 것이 앰브로솔의 주장이다.

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앰브로솔은 할리가 자신을 "형편없는 아버지"라고 비난했다고 진술했다. 이후 그가 아이를 다시 데려가려 하자 할리가 자신을 밀치고 오른쪽 얼굴을 손바닥으로 때렸다는 내용도 법원 문서에 담겼다.

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앰브로솔은 경찰에 신고했으며, 할리는 경찰이 도착하기 전 딸과 함께 아파트를 떠난 것으로 전해졌다. 당시 현장에 있던 딸은 전 연인 로니 사이에서 얻은 아이로 알려졌다.

풀려난 할리는 소셜미디어를 통해 혐의를 부인했다. 그녀는 "다시 말하지만, 나에게 제기된 혐의는 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

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할리와 전 연인 로니는 2017년 교제를 시작해 여러 차례 결별과 재결합을 반복했다. 두 사람은 공개적인 다툼과 외도 의혹, 가정폭력 관련 사건 등으로 언론의 주목을 받아왔다.

로니 역시 2019년 할리와 관련된 다툼으로 체포된 뒤 법적 합의를 통해 보호관찰 36개월과 52주간의 가정폭력 예방 프로그램 이수 등의 조건을 부과 받았다.

이번 체포 소식이 알려지자 온라인에는 다양한 반응이 쏟아졌다.

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네티즌들은 "로니가 결별을 해서 위험한 상황을 피했다", "상습적인 듯", "앰브로솔도 달아나" 등의 댓글을 게시했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com