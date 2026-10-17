김준호, ♥김지민 산후우울증 우려 "잘 나갔던 개그우먼이라" ('독박투어')

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[스포츠조선 정안지 기자]'독박투어' 김준호가 중국 백두산 천지 투어 중, 아내 김지민의 산후우울증을 벌써 걱정하는 '사랑꾼 면모'를 보인다.

17일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 20회에서는 중국 연길로 떠난 '개그맨 찐친' 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 백두산 천지 투어에 앞서 산천어 코스 요리를 즐기며 몸보신을 하는 모습이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 렌터카를 타고 다 같이 '산천어 코스' 맛집으로 간다. 이동하는 차 안에서 홍인규는 장동민을 향해 "대체 동민이 형은 언제 (독박에) 걸리는 거냐? 이젠 아예 걸리질 않는다"며 한숨을 쉰다. 김대희는 "우리가 동민이를 공짜 여행 시켜주는 것 같다"고 씁쓸해 한다. 실제로 김대희-유세윤-홍인규는 공동 '독박 선두'를 달리고 있는 반면, 장동민은 '무독' 행진이라 '꺼드럭' 미소를 짓는다.

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잠시 후, '독박즈'는 장동민이 추천한 맛집에 도착한다. 이곳은 백두산 일대의 1급수에서 자란 고단백 어종인 산천어를 코스 요리로 파는 식당으로, 김준호는 산천어 회를 한 점 먹자 "쫄깃하다"며 감탄한다. 홍인규는 "민물 생선인데도 흙냄새조차 안 느껴진다"고 극찬한다.

그러던 중 김준호는 "아내가 '독박투어'를 보면서 산후우울증을 극복했다"는 애청자 사연을 언급하면서 "다들 형수님, 제수씨가 산후우울증을 겪었어? 그게 왜 생기는 거야?"라고 묻는다. 유세윤은 "자기의 생활 패턴이 아이 하나로 다 달라지니까, 아내도 일을 하고 싶어 하는데…"라고 설명한다. 김대희는 "그럴 때일수록 남편의 역할이 중요하다"고 조언한다. 김준호는 고개를 끄덕이면서 "그렇지. 지민이는 잘 나가던 개그우먼이었으니 더더욱 (산후우울증이 올까 봐) 걱정 된다"고 털어놓는다. 그러자 홍인규는 "두 분이 '두릅이'(김준호 2세 태명)를 힘들게 가졌으니, 잘 키울 것 같다"며 김준호를 따뜻하게 응원한다.

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'임신' 이야기가 계속되자, 김준호는 "지민이가 지금 임신 17주인데 살짝 배가 나온 거 보니까 신기했다"고 말한다. 이어 그는 "저번 주에 지민이한테 ('두릅이'가 자라서) '배가 벌써 이렇게 나왔어?'라고 했더니"라면서 김지민의 반전 반응을 밝혀 모두를 폭소케 한다. 나아가, '독박즈'는 "이번 시청자 분의 사연이 너무 감동적이었다", "앞으로 ('독박투어'를) 더 열심히 해야겠다"고 다짐해 훈훈함을 풍긴다.

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'두릅이 아빠' 김준호의 '사랑꾼' 모먼트와, 백두산 청정수에서 자란 산천어 코스 요리 맛집의 정체는 17일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 20회에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com