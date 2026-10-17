이서진, '♥바타와 12월 결혼' 지예은에 찬물…"입었다 벗었다, 아니야"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이서진이 결혼을 앞둔 지예은에게 현실적인 조언을 가장한 짓궂은 농담을 던졌다. 여기에 김광규까지 가세하면서 예비신부 지예은의 진땀을 뺐다.

지난 16일 방송된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 이서진과 김광규가 지석진, 지예은의 일일 매니저로 나선 모습이 공개됐다.

이날 이서진은 오는 12월 댄서 바타와 백년가약을 맺는 지예은에게 관심을 보였다. 하지만 축하 인사 대신 돌아온 것은 결혼을 서두를 필요가 있느냐는 뜻밖의 질문이었다.

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이서진은 지예은에게 "결혼한다며? 왜 이렇게 빨리 하냐. 천천히 하지"라며 결혼을 만류했다. 이어 기혼자인 지석진에게도 "형님이 잘 아시지 않냐. 말리셔야죠"라며 지원 사격을 요청했다.

졸지에 결혼 반대편에 서게 된 지석진은 이서진의 계속되는 장난에 당황했다. 이서진이 결혼 생활을 언급하며 놀리자 지석진은 최근 아내와 여행을 다녀왔다고 설명했다.

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그러나 이서진은 "끌려갔다 오신 거 아니냐"며 농담을 멈추지 않았다. 이에 지석진은 여행 중 하루 2만 보씩 걸어 체중이 3kg이나 줄었다고 털어놔 웃음을 안겼다.

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이서진의 공격은 다시 지예은에게 향했다. 지예은이 "요즘 결혼 빨리하는 추세다. 젊었을 때 웨딩드레스 입으면 좋지 않냐"고 반박하자, 이서진은 "입었다 벗었다, 아니야"라며 결혼 이후의 상황까지 떠올리게 하는 농담을 던졌다.

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예상치 못한 발언에 지예은은 "뭐야, 아저씨가. 진짜 아저씨 맞네"라며 발끈했다. 이어 "이제 시집가려고 하는 사람한테 무슨 그런 말씀을 하시냐"고 따져 물었다.

이서진은 "너무 헤어지는 커플이 많으니까"라며 자신의 발언을 설명했다. 그러면서도 "12월이면 아직 멀었다. 시간 있으니까 잘 생각해 보라"고 덧붙여 지예은을 다시 한번 당황하게 했다.

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결국 지예은은 "선배님이 진짜 사랑을 안 해보신 것 같다. 저희 교회 나오실래요?"라고 맞섰다. 이에 이서진은 "다 해봤다. 교회도 나가보고"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이후 등장한 김광규 역시 지예은의 결혼 소식에 놀라움을 드러냈다. 그는 예비신랑 바타의 이름을 '타코'로 잘못 부르는가 하면, "이제 시작인데 벌써 결혼하면 어떡하냐. 인생이 긴데"라며 이서진과 비슷한 반응을 보였다.

미혼인 두 선배의 잇따른 결혼 만류에 지예은은 결국 "미혼인 분들은 나와 안 맞는 것 같다"고 응수하며 상황을 마무리했다.

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한편 지예은은 1994년생 동갑내기 댄서 바타와 지난 4월 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com