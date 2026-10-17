이미주, 직업계고 출신 밝히며 소신 발언…"날라리만 모인다고? 친구들 순수했다" ('영크크는 출근 중')

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[스포츠조선 정안지 기자]직업계고 출신 이미주가 "직업계고라고 하면 날라리들만 모여 있을 것 같다고 생각하는 분들이 많은데 내 친구들은 정말 바르고 열심히 노력하는 순수한 친구들이었다. 학폭은 드라마일 뿐"이라며 학교와 친구들을 향한 애정을 드러낸다.

18일(일) 방송되는 SBS '다시 쓰는 성공 방정식 - 영크크는 출근 중' 1부에서는 남들이 정해놓은 길 대신 일찌감치 기술과 실력을 키워 자신만의 길을 개척한 직업계 고등학교 출신의 청년들을 만난다. 문세윤, 이상엽, 이미주, 소슬지가 함께 '좋은 대학을 나와야 성공한다'는 익숙한 공식에 질문을 던지고, 이 시대가 요구하는 인재상에 대해 들여다본다.

직업계고 출신 이미주는 생생한 경험담과 솔직한 입담으로 활약을 예고한다. 직업계고를 둘러싼 편견과 미디어 속 부정적인 이미지가 화두에 오르자 이미주는 "직업계고라고 하면 불량할 것 같고, 날라리들만 모여 있을 것 같다고 생각하는 분들이 많다"며 직접 목소리를 낸다. 이어 "제 친구들은 정말 바르고 열심히 노력하는 순수한 친구들이었다. 학폭은 드라마일 뿐"이라며 학교와 친구들을 향한 애정을 드러낸다.

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이상엽은 청년들의 이야기를 따라가며 직업계고에 대한 자신의 생각을 돌아본다. 이 가운데 마이스터고를 졸업하고 한국항공우주산업(KAI)을 거쳐 SK하이닉스로 이직한 스물한 살 청년의 파란만장한 도전기가 감탄을 자아낸다. 고교 시절 매일 새벽 3시 반에 일어나 공부하고, 점심시간도 쪼개 쓰며 전교 1등을 놓치지 않았다는 이야기에 이상엽은 "나는 저때 뭘 했는지 기억도 안 난다"며 놀라워한다.

고교 시절 자격증 20개를 취득하고 현대자동차에 합격한 청년의 사연도 관심을 모은다. 특히 회사가 군 복무 기간을 기다려준 덕분에 전역 후 입사했다는 이야기에 모두가 놀라움을 감추지 못한다. 이미주는 10대 후반부터 인생의 기반을 단단하게 다져온 그에 대해 "주변에 누구라도 소개해 주고 싶다"고 남다른 호감을 드러낸다. 소슬지는 기계가 좋아 대학에서 더 공부하고 싶다는 청년의 말에 "저는 대학을 들어가고 나서야 내가 정말 좋아하는 게 뭘까 생각했다"며 자신을 돌아본다.

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두 아이의 아빠 문세윤은 자녀의 미래를 고민하는 학부모의 시선으로 이야기에 몰입한다. 특히 대학 졸업장 없이 실력으로 인정받는 스물일곱 살 토스 개발자의 성공 스토리에 관심을 보인다. 개발자들을 이끄는 테크리드로 일하며, 결혼에 이어 서울 내 집 마련까지 준비하는 모습에 문세윤은 급기야 "이쯤 되면 우리 첫째는 마이스터고, 둘째는 마이스터중을 보내야 할 것 같다"며 흔들리는 교육관을 드러낸다.

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한편, 먼저 현장에 뛰어든 뒤 필요한 공부를 찾아 대학에 진학한 청년들도 만난다. 사과 농장을 운영하며 대학에서 식물의학을 공부하는 한 청년의 모습에 이미주는 "오늘 영상은 나를 다시 돌아보게 되는 것 같다"며 솔직한 속내를 고백한다. 또 세계기능올림픽 금메달리스트 출신 삼성전자 엔지니어가 학교 후배들에게 기술을 나누는 것을 본 문세윤은 "마음까지 레전드다"라며 찬사를 보낸다.

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학력보다 실력으로, 남들의 정답보다 자신의 꿈으로 미래를 만들어가는 청년들의 뜨거운 도전과 MC들의 진솔한 공감이 담길 SBS '다시 쓰는 성공 방정식 - 영크크는 출근 중' 1부는 10월 18일 일요일 오전 10시 55분에 방송된다.

anjee85@sportschosun.com