'♥조이 어쩌고'…크러쉬, 웨딩드레스 입은 아이유와 마주 보고 '달달'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 아이유가 순백의 웨딩드레스를 입고 크러쉬와 마주 선 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

크러쉬는 16일 자신의 SNS를 통해 신곡 '삐그덕(SEE SAW)'의 티저 이미지를 공개하며 오는 21일 발매 소식을 알렸다.

공개된 사진에는 웨딩드레스를 연상케 하는 흰색 드레스를 입은 아이유와 크러쉬의 모습이 담겼다. 아이유는 어깨가 드러나는 오프숄더 디자인의 레이스 드레스에 흰색 부츠를 매치해 청순하면서도 신비로운 분위기를 자아냈다.

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특히 아이유와 크러쉬가 노을빛을 배경으로 서로 마주 보고 서 있는 사진은 마치 영화 속 한 장면을 연상케 했다. 웨딩 화보를 연상시키는 아이유의 의상과 두 사람의 묘한 분위기가 어우러지며 궁금증을 자극했다.

또 다른 사진에서는 아이유가 웨딩드레스를 입고 서 있는 가운데 크러쉬가 파란색 셔츠와 넥타이를 착용한 채 앉아 있어 눈길을 끌었다. 무대 위에서 마이크를 잡은 아이유와 건반 앞에 앉은 크러쉬의 모습도 공개됐다.

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크러쉬가 신곡을 발표하는 것은 지난해 8월 발매한 미니앨범 'FANG(팽)' 이후 약 1년 2개월 만이다. 이번 신곡 '삐그덕'에는 아이유가 피처링으로 참여해 기대를 높이고 있다.

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앞서 지난 15일 피네이션 공식 SNS를 통해 공개된 신곡 예고 영상에는 크러쉬와 아이유의 목소리가 담긴 음원 일부가 공개되기도 했다. 두 사람이 정식 음원으로 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음이다.

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두 사람은 지난 2019년 서로의 단독 콘서트에 게스트로 출연했으며, 2022년에는 아이유의 유튜브 콘텐츠 '아이유의 팔레트'에서 음악적 교감을 나눈 바 있다.

한편 크러쉬는 그룹 레드벨벳 멤버 조이와 지난 2021년부터 공개 열애 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com