감우성, '역사왜곡 논란' 딛고 5년 만의 복귀..'100일의 거짓말'서 강렬 존재감

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 감우성이 tvN 드라마 '100일의 거짓말'을 통해 오랜만에 시청자들과 만났다. 짧은 출연에도 묵직한 연기와 강렬한 인상을 남기며 극의 긴장감을 끌어올려 눈길을 끌고 있다.

지난 11일 방송된 '100일의 거짓말' 2회에서는 감우성이 맡은 금석중의 숨겨진 이야기가 공개됐다. 금석중은 케이크 배달부로 신분을 감춘 채 암살 현장에 들어선 인물로, 유소란(김현주)의 남편이라는 사실이 밝혀지며 시청자들의 이목을 집중시켰다. 오랜 시간 행방이 묘연했던 인물이 다시 모습을 드러내면서 두 사람 사이에 얽힌 사연에도 관심이 쏠렸다.

극 중 금석중은 이가경(김유정)을 위협하며 예측할 수 없는 분위기를 형성했다. 이후 사토 히데오(박진영)와 총격전을 벌이는가 하면, 유소란이 쏜 총을 피해 창밖으로 몸을 던지는 등 거침없는 움직임으로 극에 긴박함을 더했다. 감우성은 강도 높은 액션을 소화하는 동시에 인물 내면에 자리한 상처와 비극을 섬세하게 표현하며 짧은 분량 이상의 존재감을 보여줬다.

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금석중에게는 가슴 아픈 과거도 있다. 13년 전 만세운동을 주도하다 체포된 그는 조선총독부 고위 관리 사토 신이치(진선규)의 지휘 아래 딸과 마을 사람들이 목숨을 잃는 참혹한 상황을 지켜봐야 했다. 시대의 비극 속에서 깊은 상처를 안게 된 인물인 만큼, 감우성이 앞으로 금석중의 복잡한 감정과 서사를 어떻게 풀어낼지도 관전 포인트다.

이번 작품은 감우성이 2021년 SBS 드라마 '조선구마사' 이후 약 5년 만에 출연하는 드라마라는 점에서도 의미가 있다. 당시 그는 태종 역으로 출연했으나, 작품이 역사 왜곡 논란에 휘말리면서 방송 2회 만에 조기 종영하는 상황을 겪었다. 이후 오랜 공백기를 거쳐 시대극으로 돌아온 감우성이 이번 작품에서 어떤 연기를 선보일지 관심이 이어지고 있다.

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'100일의 거짓말'은 1932년 경성에서 소매치기 출신 밀정과 조선총독부 엘리트 통역관이 만나 펼치는 첩보 로맨스다. 김유정과 박진영의 관계를 중심으로 김현주의 복수 이야기, 감우성이 연기하는 금석중의 과거와 현재가 맞물리면서 다양한 갈등을 만들어내고 있다. 2회는 수도권 기준 최고 시청률 9.4%를 기록하며 동시간대 1위에 올랐다.

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1991년 MBC 공채 탤런트로 연기 활동을 시작한 감우성은 드라마 '거짓말', '키스 먼저 할까요?'를 비롯해 영화 '알포인트', '왕의 남자' 등 다양한 작품에서 자신만의 연기 색깔을 보여줬다. 이번 복귀작에서도 절제된 표현력과 깊이 있는 감정 연기로 시선을 사로잡은 가운데, 금석중이 앞으로 이야기의 흐름에 어떤 변화를 가져올지 기대가 모인다.

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tokkig@sportschosun.com