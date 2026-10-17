장윤주, 런던 이주 후 '파격' 노브라 라이프 "과감해져 보고 싶다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]모델 장윤주가 런던 이주 후 달라진 일상을 공개하며 "노브라로 다닐 때도 있었다"라고 솔직하게 밝혔다.

17일 유튜브 채널 '윤쥬르 YOONJOUR 장윤주'에는 "윤쥬르네 가족의 새 보금자리를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장윤주는 런던 이주 후 달라진 점에 대해 "새로운 스타일을 시도해 보고 싶다"라면서 "과감해져 보고도 싶다. 그래서 노브라로 돌아다닐 때도 있었다"라고 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

이어 장윤주는 남편에게 "노브라 괜찮냐"라고 물었고, 이에 남편은 "노브라 괜찮다. 여기 많이들 다 그렇게 다니고 있다"라고 말했다.

식습관도 달라졌다. 장윤주는 "그날 먹을 재료는 그날 산다. 딱 필요한 만큼만 사고 집에서 하루에 두 끼는 해 먹는다"라면서 "한국에서는 배달 음식을 잘 이용했다. 음식을 비축하기도 했다"라고 과거를 돌아봤다. 이어 "외식은 비싸다. '진짜 가격이 이렇다고? 근데 이렇게 훌륭하다고?' 이러한 것들이 많다"라면서 "마트에 가서 그날 먹을 것들을 사고 그리고 그날 해 먹는 거에 대한 귀찮음이 다행히도 없다"라고 말했다. 그러면서 "잘하는 요리는 아닌데 소금이랑 후추만 있으면 나는 뭐든지 할 수 있다"라며 자신감을 드러내 웃음을 안겼다.

Advertisement

그러면서 장윤주는 "항상 불규칙한 삶을 살아왔다. 바쁠 때는 정말 바빴고, 일이 없으면 마냥 게을러졌다"라면서 "지금은 집에 학생 두 명이 있고 나도 곧 어학원에도 다닐 예정"이라며 새로운 환경에서 규칙적인 일상을 만들어 가고 있음을 알렸다.

Advertisement

한편, 장윤주는 지난해 12월 남편 정승민이 런던 대학원 석사 과정에 합격하면서 학업을 위해 런던으로 이주했다고 밝혔다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com