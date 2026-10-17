장윤주, 런던 이주 후 '파격' 노브라 라이프 "과감해져 보고 싶다"

[스포츠조선 정안지 기자]모델 장윤주가 런던 이주 후 달라진 일상을 공개하며 "노브라로 다닐 때도 있었다"라고 솔직하게 밝혔다.
17일 유튜브 채널 '윤쥬르 YOONJOUR 장윤주'에는 "윤쥬르네 가족의 새 보금자리를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 장윤주는 런던 이주 후 달라진 점에 대해 "새로운 스타일을 시도해 보고 싶다"라면서 "과감해져 보고도 싶다. 그래서 노브라로 돌아다닐 때도 있었다"라고 솔직하게 밝혔다.
이어 장윤주는 남편에게 "노브라 괜찮냐"라고 물었고, 이에 남편은 "노브라 괜찮다. 여기 많이들 다 그렇게 다니고 있다"라고 말했다.
식습관도 달라졌다. 장윤주는 "그날 먹을 재료는 그날 산다. 딱 필요한 만큼만 사고 집에서 하루에 두 끼는 해 먹는다"라면서 "한국에서는 배달 음식을 잘 이용했다. 음식을 비축하기도 했다"라고 과거를 돌아봤다. 이어 "외식은 비싸다. '진짜 가격이 이렇다고? 근데 이렇게 훌륭하다고?' 이러한 것들이 많다"라면서 "마트에 가서 그날 먹을 것들을 사고 그리고 그날 해 먹는 거에 대한 귀찮음이 다행히도 없다"라고 말했다. 그러면서 "잘하는 요리는 아닌데 소금이랑 후추만 있으면 나는 뭐든지 할 수 있다"라며 자신감을 드러내 웃음을 안겼다.
그러면서 장윤주는 "항상 불규칙한 삶을 살아왔다. 바쁠 때는 정말 바빴고, 일이 없으면 마냥 게을러졌다"라면서 "지금은 집에 학생 두 명이 있고 나도 곧 어학원에도 다닐 예정"이라며 새로운 환경에서 규칙적인 일상을 만들어 가고 있음을 알렸다.
한편, 장윤주는 지난해 12월 남편 정승민이 런던 대학원 석사 과정에 합격하면서 학업을 위해 런던으로 이주했다고 밝혔다.
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