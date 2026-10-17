정시아, 18살·183cm' 子 배우자 벌써 정한 깐깐한 시어머니..“연상 며느리 안 돼”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정시아가 아들 준우 군의 미래 배우자에 대한 솔직한 생각을 전해 웃음을 자아냈다.

지난 16일 채널 '정시아 아시정'에는 '요즘 만화카페는 신기하네요! 정시아 나홀로 만화카페'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 정시아는 아이들이 등교한 뒤 혼자만의 시간을 보내기 위해 만화카페를 방문했다.

Advertisement

그는 "아이들 학교 보내놓고 만화방에서 혼자 노는 엄마"라며 여유로운 시간을 만끽했다.

이날 정시아가 선택한 만화는 아들 준우 군이 좋아하는 작품 '체인소맨'이었다. 아들이 좋아하는 캐릭터의 매력을 직접 알아보기 위해 책을 펼친 정시아는 여성 캐릭터 레제에 관심을 보였다.

Advertisement

그는 레제에 대해 처음에는 얄미운 캐릭터라고 생각했지만, 이야기를 알고 나니 안타까운 사연이 있는 인물이었다고 설명했다. 이어 준우 군이 레제를 좋아하는 이유에 대해서도 나름의 분석을 내놨다.

Advertisement

정시아는 "레제가 리더십이 있고 남자를 확 끄는 매력이 있다"며 "준우가 그런 성격이 아니다 보니 자신을 이끌어 줄 수 있는 여자를 좋아하는 것 같다"고 추측했다.

Advertisement

이를 들은 제작진이 "연상?"이라며 연상 여성을 좋아하는 것 아니냐고 묻자 정시아는 뜻밖의 반응을 보였다.

그는 "연상은 안 된다"며 개인적으로 연상 며느리는 조금 부담스럽다는 생각을 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

그러면서 아들이 연하 여성과 결혼했으면 좋겠다는 바람을 드러냈다. 다만 "그런데 또 모른다. 준우가 누구를 좋아하느냐에 따라 달라질 수 있다"고 덧붙여 결국 아들의 선택을 존중하겠다는 뜻도 내비쳤다.

한편 정시아는 2009년 배우 백도빈과 결혼해 같은 해 아들 준우 군을 얻었으며, 2012년 딸 서우 양을 출산했다. 현재 18살인 준우 군은 농구 선수로 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 지난해 기준 키가 183cm에 달하는 것으로 전해져 훤칠한 체격으로도 화제를 모았다.

tokkig@sportschosun.com