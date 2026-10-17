"입 닫아라, 훼방 놓겠다"…한지민 협박범=최정훈 스토커, 커플 괴롭힌 동일인 '충격'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한지민을 협박하고 모욕해 벌금형을 선고받은 여성이 연인인 밴드 잔나비 최정훈을 스토킹했던 가해자와 동일인으로 드러났다. 한지민과 최정훈이 같은 인물로부터 잇따라 피해를 입은 사실이 알려지며 충격을 안기고 있다.

17일 뉴스1 보도에 따르면 한지민에 대한 협박 및 모욕 혐의로 벌금형을 선고받은 A씨는 앞서 최정훈을 스토킹한 혐의로도 처벌받은 인물로 확인됐다. 한지민의 소속사 BH엔터테인먼트 역시 두 사건의 가해자가 동일인이라는 사실을 인정했다.

서울중앙지법 형사27단독 이예림 판사는 지난 16일 협박 및 모욕 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 600만원을 선고했다.

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A씨는 지난 2024년 8월 한지민과 최정훈의 열애 사실이 공개되자 같은 해 9월부터 10월까지 자신의 SNS에 한지민과 그의 지인들을 태그하며 협박과 모욕이 담긴 글 19건을 게시한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

당시 A씨는 두 사람의 열애가 거짓이라고 주장하며 한지민에게 결별 기사를 발표하고 SNS 활동을 중단할 것을 요구했다. 특히 "한지민이 출연하는 영화에 훼방을 놓겠다", "입 닫아라" 등의 협박성 발언까지 남긴 것으로 조사됐다.

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재판부는 한지민이 대중의 관심을 기반으로 활동하는 배우로서 오랜 기간 좋은 평판을 유지하기 위해 노력했음에도 A씨의 범행으로 이미지에 심각한 타격을 입었다고 판단했다.

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더욱 충격적인 사실은 A씨가 한지민의 연인 최정훈을 상대로도 지속적인 스토킹 범행을 저질렀다는 점이다.

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A씨는 과거 최정훈이 직접 운영하는 블로그에 수백 차례에 걸쳐 비밀 댓글을 남겼다. 해당 댓글에는 욕설과 사적인 만남 요구는 물론 살해 협박성 발언, 성적 수치심을 유발하는 글과 사진 등이 포함된 것으로 알려졌다.

여기에 그치지 않고 최정훈의 소속사 건물 인근까지 찾아가는 등 스토킹 행위를 이어갔다. 결국 최정훈 측의 고소로 수사가 진행됐으며, 피해자 보호를 위한 접근금지 등 잠정조치도 내려졌다.

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해당 사건에서 A씨는 벌금 500만원과 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 받았으며, 이 처분은 최종 확정됐다.

이로써 A씨는 최정훈을 스토킹한 사건으로 벌금 500만원, 한지민을 협박하고 모욕한 사건으로 벌금 600만원을 각각 선고받았다. 두 사건의 벌금 액수만 합쳐도 1100만원에 달한다.

한편 한지민과 최정훈은 지난 2024년 8월 열애 사실을 공식 인정했다. 1982년생인 한지민과 1992년생인 최정훈은 10세 나이 차이를 극복한 연상연하 커플로 화제를 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com