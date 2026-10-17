장윤주, 런던살이 중 뜻밖의 공포증 고백…"모르는 사람이 태워 가는 게 무서워"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 장윤주가 런던에서 택시와 우버 대신 버스를 선호하는 이유를 밝혔다.

17일 유튜브 채널 '윤쥬르 YOONJOUR 장윤주'에는 "윤쥬르네 가족의 새 보금자리를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장윤주는 런던 이주 후 달라진 점에 대해 "많이 걷는다. 매일 1만 보는 걷는 것 같다. 차가 없어서 대중교통을 이용한다"고 밝혔다. 그는 "우버, 택시 있지 않냐고 하시는 분들도 있겠지만, 내가 약간 공포증이 있다"라면서 "모르는 사람이 나를 태워서 어디론가 간다? 쓸데없는 건데 공포가 있어서 버스가 제일 편하다"라고 설명했다.

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식습관도 달라졌다. 장윤주는 "그날 먹을 재료를 그날 산다. 필요한 만큼만 사고 집에서 하루에 두 끼는 해 먹는다"라고 전했다. 그는 "한국에서는 배달 음식을 잘 이용했다"라면서 "런던 외식은 조금 비싸다. 그래서 잘하는 요리는 아니지만, 소금과 후추만 있으면 뭐든지 할 수 있다"라며 웃었다.

장윤주는 일주일에 4일 정도 달리기를 하고, 일주일에 두 번씩 집 청소를 한다며 런던에서 달라진 생활 패턴을 공개했다.

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이어 장윤주는 "우리의 런던살이 많이 사랑해 주시고, 예뻐해 달라"면서 "지금 나에게는 우리 구독자분들 밖에 없다. 그것도 없으면 너무 외로울 것 같다. 소통이 필요하다"라며 많은 관심을 당부했다.

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한편, 장윤주는 지난해 12월 남편 정승민이 런던 대학원 석사 과정에 합격하면서 학업을 위해 런던으로 이주했다고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com