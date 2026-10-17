“술에 의존” AOA 탈퇴 지민, 수북한 맥주캔 사진 이어 환자복 근황..건강 걱정되네

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 AOA 출신 가수 지민이 병원을 찾은 근황을 공개해 팬들의 걱정을 불러일으켰다.

지민은 최근 개인 계정에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

모자를 눌러쓴 채 외출에 나선 모습부터 인형 장식이 가득한 매장에서 쇼핑을 즐기는 모습까지 다양한 일상이 담겼다.

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이 가운데 팬들의 시선을 끈 것은 병원에서 촬영한 사진이었다. 지민은 환자복을 입고 카메라를 바라보며 셀카를 남겼다.

화장기 없는 얼굴에 머리를 양쪽으로 묶은 수수한 모습으로 눈길을 끌었다. 이어 침대에 엎드린 채 치료를 받는 모습도 공개해 건강에 이상이 생긴 것인지 궁금증을 자아냈다.

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함께 공개된 진료 기록에는 지민이 허리와 골반 부위의 통증으로 의료기관을 찾은 내용이 담겼다. 기록상 지민은 전날 밤부터 허리 통증이 심해졌다고 호소했으며, 과거 넘어지면서 허벅지를 다친 이력도 언급한 것으로 전해졌다. 다만 현재 통증의 정확한 원인이나 구체적인 치료 경과는 확인되지 않았다.

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또 다른 사진에는 바닥에 여러 개의 맥주캔이 놓여 있는 장면이 포함돼 관심을 모았다. 해당 사진과 병원에서 촬영한 사진에 비슷한 디자인의 갈색 부츠가 포착되면서 게시물의 배경을 두고도 궁금증이 이어졌다.

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특히 지민이 과거 술에 의존할 만큼 힘들었던 시기를 고백한 사실이 다시 주목받고 있다. 그는 지난 6월 솔로 앨범 발매를 앞두고 매일 술을 마셔야 잠들 수 있었을 정도로 심리적인 어려움을 겪었다고 털어놓은 바 있다. 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤 오랜 시간 눈물을 흘렸던 일과 스트레스로 인해 손을 반복해서 물어뜯었던 경험도 공개했다.

이 같은 과거 발언으로 이번 근황을 접한 팬들의 염려가 커지고 있지만, 사진 속 맥주캔이 지민의 과거 음주 경험이나 현재 건강 상태와 직접적인 관련이 있는지는 알려지지 않았다.

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갑작스러운 병원 방문 소식에 팬들은 댓글을 통해 건강을 잘 챙기라는 응원과 걱정의 마음을 전하고 있다.

한편 지민은 2012년 그룹 AOA로 데뷔해 활동했으며, 2020년 팀을 탈퇴했다. 이후 한동안 활동을 중단했던 그는 2022년 연예계에 복귀했으며, 현재 솔로 가수로 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com