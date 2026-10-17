'이상순♥' 이효리, '건강 이상' 겪은 남편 위해 떴다…라디오 특급 내조

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이효리가 건강 이상으로 한 달 넘게 방송을 쉬었던 남편 이상순의 라디오에 출연하며 든든한 지원사격에 나선다.

17일 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 공식 SNS에는 '[간헐적 효리]'라는 제목으로 이효리의 게스트 출연 소식이 전해졌다.

제작진은 "10월 20일 화요일, 간헐적(?)으로 보는 완하의 '찐' 가족이죠. '간헐적 효리', 이효리 님과 함께합니다"라며 "보이는 라디오로 만나요!"라고 알렸다.

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이효리는 오는 20일 남편 이상순이 진행하는 라디오에 출연해 청취자들과 만날 예정이다. 특히 이번 출연은 이상순이 건강 이상으로 방송을 중단했다가 약 한 달 만에 복귀한 직후 이뤄진다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

앞서 이상순은 지난 8월 26일 라디오 생방송 도중 갑작스러운 컨디션 난조를 겪었다. 당시 방송 종료를 약 10분 앞두고 등장한 그는 MBC 의무실에서 휴식을 취했다고 밝힌 바 있다. 이후 병원에서 '미주신경 기능 저하' 진단을 받고 의료진의 권고에 따라 방송 활동을 잠정 중단했다.

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당시 이상순은 SNS를 통해 "갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"며 "미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 있다"고 설명했다.

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이상순이 자리를 비운 동안에는 정재형, 토마스 쿡, 권진아 등이 스페셜 DJ로 나서 빈자리를 채웠다.

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이후 이상순은 약 한 달간의 휴식을 마치고 지난 1일 라디오에 복귀했다. 그는 복귀 방송에서 "한 달 넘게 자리를 비웠는데 여러분에게 죄송하기도 하고 감사하기도 하다"며 "확실히 쉬니까 괜찮아졌다. 쉬니까 다시 에너지가 올라왔다"고 밝혔다.

다만 완전히 회복된 상태는 아니라고도 털어놨다. 그는 "몸이 완전히 나은 것은 아니지만 빨리 여러분을 만나고 싶었다"며 앞으로 건강을 해치지 않도록 충분히 쉬면서 방송을 이어가겠다는 뜻을 전했다.

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이처럼 건강을 회복해 가고 있는 이상순의 라디오에 아내 이효리가 직접 출연한다는 소식이 전해지면서 관심이 쏠리고 있다. 남편이 방송에 복귀한 지 불과 19일 만에 이뤄지는 만남인 만큼, 이효리의 든든한 내조와 두 사람의 유쾌한 부부 호흡에 기대가 모인다.

한편 이효리와 이상순은 지난 2013년 결혼했다. 제주도에서 오랜 기간 생활했던 두 사람은 2024년 서울로 이사했으며, 각자의 방송 및 음악 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com