박준형, 1700만원 자전거 타는 14세에 동공 지진 "네 자전거냐"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 박준형이 1700만 원짜리 자전거를 타는 14세 학생의 등장에 깜짝 놀랐다.

지난 16일 유튜브 채널 '와썹맨-뭐야, 친구'에서는 한강을 찾은 박준형의 모습이 담겼다.

영상 속 박준형은 인터뷰를 위해 이동 중 자신을 팬이라고 밝힌 14세 남학생을 만났다.

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박준형은 "10대는 한강에서 뭐 하냐"라고 물었고, 남학생은 "사진 찍고 SNS에 올리고 맛있는 거 먹으면서 논다"라고 말했다.

그때 박준형은 남학생의 자전거에 시선을 빼앗겼다. 그는 "비싼 자전거 아니냐"라고 물었고, 남학생은 "1700만 원짜리다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 함께 있던 친구의 자전거 역시 800만 원 후반대라고 전해져 놀라움을 더했다.

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두 자전거의 가격을 듣고 놀란 박준형은 "지금 2500만 원어치를 갖고 다니는 거냐"라면서 "네 자전거냐"라고 물었다. 이에 남학생은 "내 자전거다"라면서 "나도 돈 모으고 부모님도 지원해 주셨다"라고 설명했다.

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anjee85@sportschosun.com