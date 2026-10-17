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박준형, 1700만원 자전거 타는 14세에 동공 지진 "네 자전거냐"

정안지 기자

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박준형, 1700만원 자전거 타는 14세에 동공 지진 "네 자전거냐"

[스포츠조선 정안지 기자]가수 박준형이 1700만 원짜리 자전거를 타는 14세 학생의 등장에 깜짝 놀랐다.

지난 16일 유튜브 채널 '와썹맨-뭐야, 친구'에서는 한강을 찾은 박준형의 모습이 담겼다.

영상 속 박준형은 인터뷰를 위해 이동 중 자신을 팬이라고 밝힌 14세 남학생을 만났다.

박준형은 "10대는 한강에서 뭐 하냐"라고 물었고, 남학생은 "사진 찍고 SNS에 올리고 맛있는 거 먹으면서 논다"라고 말했다.

박준형, 1700만원 자전거 타는 14세에 동공 지진 "네 자전거냐"
박준형, 1700만원 자전거 타는 14세에 동공 지진 "네 자전거냐"

그때 박준형은 남학생의 자전거에 시선을 빼앗겼다. 그는 "비싼 자전거 아니냐"라고 물었고, 남학생은 "1700만 원짜리다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 함께 있던 친구의 자전거 역시 800만 원 후반대라고 전해져 놀라움을 더했다.

두 자전거의 가격을 듣고 놀란 박준형은 "지금 2500만 원어치를 갖고 다니는 거냐"라면서 "네 자전거냐"라고 물었다. 이에 남학생은 "내 자전거다"라면서 "나도 돈 모으고 부모님도 지원해 주셨다"라고 설명했다.

anjee85@sportschosun.com

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