'건강이상설' 김혜자, "연기 쉬고 싶다" 고사 딛고 9년만 복귀한 이유

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김혜자가 9년 만의 스크린 복귀를 앞두고 건강이상설에 휩싸인 가운데, 당초 작품 출연을 고사하며 휴식을 원했던 사연이 뒤늦게 알려져 눈길을 끌고 있다.

지난 15일 유튜브 채널 '문명특급'에는 영화 '여전히 찬란하게'의 주연 김혜자와 배우 박서경, 최주은이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 김혜자는 9년 만에 스크린에 복귀하게 된 이유를 묻는 질문에 처음에는 출연을 망설였다고 털어놨다.

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그는 "섭외하기가 너무 힘들잖아요. 힘들어서 안 해 본 거고 무서워서 안 하려고 그랬는데"라며 영화 출연에 대한 부담감을 드러냈다.

그러면서 "우리 감독님이 편지를 길게 써줬어요. 겁먹지 말라고. 선생님 아는 대로, 생긴 대로만 하라고"라며 송일곤 감독의 진심 어린 설득이 마음을 움직였다고 밝혔다.

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실제로 김혜자는 이번 작품 출연을 쉽게 결정하지 못했던 것으로 알려졌다. 지난 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '여전히 찬란하게' 언론배급시사회에서 송일곤 감독은 김혜자를 캐스팅하기까지 쉽지 않은 과정이 있었다고 털어놨다.

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송 감독은 김혜자가 마지막 드라마 '천국보다 아름다운' 이후 연기 활동을 쉬고 싶어 했다고 밝혔다. 특히 김혜자가 "집 앞에 있는 들꽃처럼 가만히 있고 싶다"는 뜻을 전했다고 설명했다.

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이어 김혜자가 작품 활동을 원하지 않는다는 의지가 있었지만, 자신은 김혜자만이 가진 대체 불가능한 에너지와 감성이 관객들에게 여전히 큰 울림을 줄 수 있다고 생각했다고 전했다.

이에 송 감독은 김혜자에게 장문의 편지를 쓰고 여러 차례 직접 찾아가 식사를 함께하는 등 오랜 시간 설득을 이어갔다. 단순히 출연을 부탁하는 것이 아니라 김혜자가 이 작품에 출연해야만 하는 이유를 설명하는 데 집중했다는 것이다.

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결국 마음을 돌린 김혜자는 촬영에 들어가기 전부터 대사와 쉼표, 시선 하나까지 수없이 연습하며 작품에 몰두했다. 송 감독은 대배우가 이토록 치열하게 준비하는 모습이 감동적이었다고 회상했다.

이처럼 김혜자가 연기 활동을 쉬고 싶다는 뜻을 밝혔던 사실은 최근 불거진 건강 우려와 맞물려 더욱 관심을 모으고 있다.

김혜자는 지난 6일 부산국제영화제 개막식에 참석했으나 레드카펫에서 여러 차례 기침하고 주변의 부축을 받는 모습이 포착돼 건강이상설에 휩싸였다. 당시 영화 관계자는 단순한 감기 기운이라며 건강에 대한 우려를 일축했다.

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그러나 지난 15일 예정됐던 '여전히 찬란하게' 언론시사회 전 무대인사에도 갑작스럽게 불참하면서 걱정이 이어졌다. 송 감독은 이날 김혜자가 감기로 인해 참석하지 못했다며, 몸 상태가 좋지 않은 상황에서도 부축을 받아서라도 현장에 오려고 했다고 설명했다. 대신 김혜자는 직접 쓴 편지를 통해 영화에 대한 애정과 관객들을 향한 감사의 마음을 전했다.

특히 오랜 휴식을 원했고 새로운 작품에 대한 두려움까지 털어놓았다는 점에서, 김혜자가 향후 연기 활동을 어떻게 이어갈지에도 관심이 쏠린다.

한편 김혜자의 9년 만의 스크린 복귀작 '여전히 찬란하게'는 인생에서 가장 찬란했던 시절을 함께 보낸 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 작품이다. 오는 21일 개봉한다.

olzllovely@sportschosun.com