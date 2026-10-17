"상태 안 좋아" 장윤정♥도경완, 틈에 갇힌 새끼 고양이 직접 구조

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[스포츠조선 정안지 기자]장윤정, 도경완 부부가 담벼락 사이에 갇힌 새끼 고양이들을 구조하기 위해 직접 나섰다.

17일 유튜브 채널 '도장TV'에는 "어느 날 우리 집 마당에 고양이가 떨어졌다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장윤정은 "사무실 담벼락에서 아기 고양이 울음소리가 계속 들리더라. 가서 봤더니 담벼락 사이에 새끼 고양이가 있더라"면서 당시 상황을 설명했다.

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두 마리의 고양이가 갇혀 있는 공간은 고작 한 뼘 남짓한 좁은 틈이었다. 장윤정은 "어미가 숨겨놓은 건 아니고 아기들이 빠진 것 같다. 며칠 갇혀 있었는지 상태가 너무 안 좋다"라며 걱정했다

그는 "구조 요청하려고 여기저기 전화를 해봤는데 다 안 된다고 하신다. 말도 안 되는 돈을 달라고 하는 사람도 있다. 고양이를 그 뒤에 어떻게 처리할지믿음이 안 가더라"라며 도경완과 직접 고양이 구조를 위해 나선 이유를 밝혔다.

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도경완은 츄르로 고양이를 유인해 한 마리를 구조하는 데 성공했다. 그러나 다른 한 마리는 구석에 숨어 구조하지 못했고, 날이 어두워지자 다음 날 다시 시도하기로 했다

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먼저 구조한 고양이를 데리고 동물병원으로 향했고, 확인 결과 고양이는 태어난 지 한 달 반 정도 됐으며 다행히 건강한 상태였다.

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장윤정은 "무턱대고 마음이 간다고 반려동물을 집에 데려가면 책임도 못 지고 더 힘든 상황이 될 수도 있으니까 좀 신중하게 생각해 보겠다"라며 "사무실 식구들과 이야기를 해보고 우리가 힘들면 좋은 주인을 찾는 것 까지 내가 매듭을 잘 지어보도록 하겠다"라고 밝혔다.

아직 구조하지 못한 나머지 새끼 고양이의 이야기는 다음 영상에서 공개될 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com