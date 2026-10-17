김유정, 유병재와 술까지 마셨는데…"기억 안 나" 당황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김유정이 방송인 유병재와 과거 술자리까지 함께했지만 이를 기억하지 못해 당황했다.

16일 공개된 유튜브 채널 '홍보하러 온 건 맞는데'에서 김유정은 배우 박진영과 함께 출연해 유병재, 조나단과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김유정은 출연 신청서에 두 사람을 직접 만나고 싶다는 내용을 적었다. 그러던 중 과거 조나단을 우연히 목격했던 일화를 꺼냈다.

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김유정은 "경기를 보러 갔는데 조나단이 내 뒤에 앉아 있었다"며 "반가워서 계속 쳐다봤지만 사람이 많은 곳에서 아는 척하면 불편할까 봐 인사하지 않았다"고 설명했다.

이를 듣던 유병재는 뜻밖의 사실을 폭로했다. 그는 "나 김유정과 맥주도 마셨다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 하지만 기억이 없던 김유정은 깜짝 놀라며 연신 미안해했다.

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유병재는 넷플릭스 시리즈 '닭강정' 관련 행사 이후 함께 술자리를 가졌다고 설명했다. 특히 유병재는 "존재감이 없었나. 사람이 많은 자리도 아니었다. 주연 배우들을 포함해 6~7명 정도 있었다"고 강조해 웃음을 자아냈다.

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김유정이 당시 수염을 기르고 있었는지 묻자 유병재는 "그때는 지금보다 몸집이 좀 커서 사람들이 잘 못 알아봤다"고 너스레를 떨었다.

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이후에도 김유정은 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 "정신이 나갔다"며 거듭 사과했고, 유병재는 과거 자신이 행사 MC까지 맡았다는 사실을 상기시켰다.

김유정은 뒤늦게 기억을 떠올리며 "공식적으로 만난 적이 없다는 뜻이었다"고 해명했지만, 유병재는 "행사도 같이하지 않았느냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 김유정과 박진영은 새 작품 '100일의 거짓말'에서 호흡을 맞췄다. 작품은 일제강점기 경성을 배경으로 소매치기 이가경과 조선총독부 통역관 사토 히데오가 얽히면서 펼쳐지는 첩보 로맨스를 그린다.

olzllovely@sportschosun.com