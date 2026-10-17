'39세' 빅토리아, 흰색 크롭톱 입고 선명한 복근 노출…세월 잊은 '파격 자태'

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 에프엑스(f(x)) 출신 빅토리아가 과감한 패션과 탄탄한 몸매를 뽐내며 근황을 전했다.

빅토리아는 17일 자신의 SNS에 "Moments from 「Elevation」"(엘리베이션에서의 순간들)이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 빅토리아가 새 음원 'Elevation'의 뮤직비디오 촬영 모습이다. 빅토리아는 흰색 민소매 크롭톱에 짧은 데님 팬츠를 매치해 시선을 사로잡았다. 특히 잘록한 허리와 선명한 복근, 늘씬한 각선미가 돋보이며 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

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또 다른 사진에서는 풍성한 퍼 재킷을 걸친 채 카메라를 응시하며 강렬한 눈빛을 선보였다. 짧은 단발머리부터 자연스럽게 흩날리는 헤어스타일까지 다양한 스타일을 소화하며 걸그룹 활동 당시와는 또 다른 분위기를 자아냈다.

1987년생으로 올해 39세인 빅토리아는 세월이 무색한 비주얼과 남다른 자기관리로 눈길을 끌고 있다.

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한편 빅토리아는 2009년 에프엑스의 리더로 데뷔해 '라차타', 'NU 예삐오', '일렉트릭 쇼크', '첫 사랑니' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 중국으로 활동 무대를 옮겨 가수와 배우로 활약했으며, 2021년 SM엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다.

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최근에는 중국에서 음악 활동에도 박차를 가하고 있다. 지난 16일 새 EP '원색(TRUE COLOR)'을 발표했으며, 수록곡 'Elevation', 'Radar', 'Cheeky Freaky' 등 총 3곡을 선보였다. 특히 'Elevation' 뮤직비디오를 공개하며 오랜만에 강렬한 퍼포먼스를 선보여 팬들의 관심을 모으고 있다.

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또한 빅토리아는 중국 현지에서 연기와 패션 분야까지 활동 영역을 넓히며 꾸준히 존재감을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com