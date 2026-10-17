조작 논란 비웃듯…'나혼산' 2054 시청률 3.8% 압도적 1위, 시청자 불신 넘었나

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 즉흥여행을 둘러싼 조작 논란에 또다시 휩싸였지만, 시청률에는 별다른 타격이 없었다. 오히려 전주보다 시청률이 상승하며 금요일 예능 프로그램 1위 자리를 지켰다.

17일 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 MBC '나 혼자 산다'는 수도권 가구 기준 5.9%의 시청률을 기록했다. 이는 지난 9일 방송분이 기록한 5.2%보다 0.7%포인트 상승한 수치로, 금요일 예능 프로그램 중 1위에 해당한다.

채널 경쟁력의 핵심 지표인 2054 시청률 역시 3.8%를 기록하며 금요일 예능 프로그램 1위를 차지했다. 이 역시 전주 3.2%보다 0.6%포인트 오른 수치다.

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특히 방송 당일 오전 전현무의 즉흥여행과 관련한 추가 조작 의혹이 보도되며 논란이 재점화됐다는 점에서 눈길을 끈다.

앞서 16일 조선일보는 인천국제공항공사가 국민의힘 김은혜 의원실에 제출한 자료를 토대로 '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 여행을 앞두고 구체적인 촬영 시나리오를 작성했다고 보도했다.

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공개된 자료에 따르면 제작진은 지난 7월 22일 인천공항에 촬영 허가를 요청하면서 전현무의 카자흐스탄행 항공편과 출국 일정 등을 명시했다. 함께 제출된 시나리오에는 전현무가 여행지를 고민하다 구성환, 이주승에게 연락한 뒤 카자흐스탄행을 결정하는 과정까지 담겼다.

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실제 방송에서도 이와 유사한 장면이 등장하면서 사전에 계획된 여행을 즉흥여행처럼 연출한 것 아니냐는 의혹이 다시 불거졌다.

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이에 '나 혼자 산다' 제작진은 해당 자료가 공항 촬영 허가를 받기 위해 예상 상황을 예시로 작성한 구성안일 뿐 실제 대본은 아니라고 해명했다. 또한 전현무는 해당 구성안을 본 적이 없으며, 사전에 내용을 알지 못했다고 강조했다.

제작진은 앞서 제기된 관광 협찬 의혹에 대해서도 촬영 지원이나 협찬을 받은 사실이 없다고 부인한 바 있다.

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이처럼 프로그램의 진정성을 둘러싼 논란이 이어지고 있지만, 적어도 이번 방송에서는 시청률 하락으로 이어지지 않은 셈이다.

한편 이날 방송에서는 배우 구성환과 서범준의 일상이 공개됐다. 구성환은 26살 어린 오토바이 면허 시험 동기 박태환 군과 함께 식도락 라이딩에 나섰다. 특히 인생 세 번째 번지점프에 도전한 그는 아찔한 높이에서 뛰어내리는 데 성공한 뒤 "사실은 실수로 뛰어내린 거다"라고 털어놔 웃음을 안겼다. 해당 장면은 순간 최고 시청률 6.8%를 기록하며 이날 방송의 '최고의 1분'에 올랐다.

서범준은 '빵의 도시' 대전으로 빵지순례를 떠났다. 빵지순례 전용 버스에 탑승한 그는 유명 빵집을 찾아다니며 남다른 빵 사랑을 드러내 재미를 더했다.

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'나 혼자 산다'는 지난 2일 배우 김민의 일상을 공개하며 수도권 시청률 6.3%, 순간 최고 시청률 8.4%를 기록한 데 이어 이번에도 금요 예능 정상 자리를 지켰다.

다만 시청률 선방과 별개로 관찰 예능의 핵심인 진정성을 둘러싼 의혹은 여전히 남아 있다. 추가 폭로에도 시청자들의 관심을 유지한 '나 혼자 산다'가 논란을 해소하고 신뢰까지 회복할 수 있을지 주목된다.

olzllovely@sportschosun.com