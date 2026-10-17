'전진♥' 류이서, 유산 고백 후 첫 심경 고백 "응원·기도 너무 감사하다"

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[스포츠조선 정안지 기자]신화 멤버 전진의 아내인 류이서가 유산 소식을 전한 뒤 응원과 기도를 보내준 이들에게 감사 인사를 전했다.

류이서는 17일 자신의 SNS를 통해 "응원의 말씀, 기도 정말 너무너무 감사하다"라며 많은 이들의 기도에 고마운 마음을 전했다.

이어 그는 "우리도 여러분들 위해 계속 기도하겠다. 우리 모두 화이팅"이라고 덧붙였다.

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앞서 류이서는 지난 16일 자신의 유튜브 채널을 통해 시험관 시술로 임신을 했지만 안타깝게도 유산의 아픔을 겪었다고 고백했다.

류이서는 "초음파를 통해 아기를 확인하고 하루하루 감사하게 보냈지만, 아기 성장이 조금 느려 지켜보다 아쉽게도 유산이라는 소식을 접하게 됐다"라고 털어놨다. 이어 "잠깐이라도 우리 곁에 찾아와 큰 행복을 전해준 우리 아기에게 너무나 고맙다"라고 전했다.

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류이서는 힘든 시간을 겪었지만 다시 임신에 도전하겠다는 의지도 밝혔다. 그는 "다음에도 난자 채취를 할 거니까 조금 시간이 또 걸릴 거다"라고 밝혔다.

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한편 류이서와 전진은 2020년 결혼했다. 류이서는 최근 유튜브 채널을 통해 전진과 함께 시험관 시술을 준비하는 과정을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com