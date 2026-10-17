박보검, 얼굴은 소년인데 몸은 어른..‘깜짝’ 반전 등 근육

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박보검이 탄탄한 상체를 공개해 화제를 모았다. 평소 부드럽고 단정한 이미지와는 또 다른 모습에 팬들의 시선이 쏠렸다.

박보검은 지난 16일 개인 계정에 여러 장의 사진을 올리며 근황을 전했다. 공개된 사진에는 해외 일정을 소화하며 다양한 스타일을 선보이는 모습부터 일상 속 자연스러운 순간까지 담겼다.

특히 눈길을 끈 건 상의를 입지 않은 채 머리를 손질하는 박보검의 뒷모습이었다. 탁 트인 전망이 펼쳐진 공간에서 포착된 그는 넓은 어깨와 선명한 등 근육을 드러냈다. 군더더기 없이 다져진 체격이 돋보이면서 평소의 온화한 분위기와는 다른 매력을 보여줬다.

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앞서 박보검은 꾸준한 운동으로 자기관리를 이어가는 모습을 공개해 왔다. 최근에는 러닝을 즐기는 근황도 전하며 바쁜 일정 속에서도 운동을 놓지 않는 모습을 보였다.

체격 변화에 대한 솔직한 언급도 다시 관심을 받고 있다. 박보검은 지난달 방송된 KBS 2TV 관련 프로그램에서 10년 전 드라마 '구르미 그린 달빛' 촬영 당시 입었던 의상을 다시 착용했다. 당시 그는 예전보다 체중이 늘었다며 웃어 보이기도 했다.

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과거 박보검은 '구르미 그린 달빛' 촬영 당시 몸무게가 65kg이었지만 이후 76kg까지 늘었다고 밝힌 바 있다. 약 11kg의 체중 변화가 있었지만, 최근 공개된 사진에서는 탄탄한 체격으로 눈길을 끌었다.

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한편 박보검은 오는 11월 개봉 예정인 영화 '몽유도원도'로 관객들과 만날 예정이다. 꿈속의 이상적인 풍경을 그린 그림을 중심으로 수양과 안평 형제의 이야기를 담은 작품으로, 박보검을 비롯해 김남길, 이현욱 등이 출연한다. 이후에는 김한민 감독의 신작 '칼: 고두막한의 검'에도 출연할 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com