‘8kg 감량’ 조혜련, 뼈말라된 근황..“52.8kg 현재 모습. 49kg 목표”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 조혜련이 다이어트로 달라진 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

조혜련은 최근 개인 계정에 현재 모습을 담은 사진 여러 장을 올렸다. 그는 "52.8kg 현재 모습"이라고 적으며 체중을 공개했다.

사진 속 조혜련은 메이크업을 받은 뒤 셀카를 촬영하고 있다. 반짝이는 장식이 돋보이는 의상을 입은 그는 이전보다 날렵해진 얼굴선과 가늘어진 팔 라인으로 시선을 모았다. 쇄골도 도드라져 보이면서 체중 감량으로 달라진 분위기를 드러냈다.

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조혜련은 사진과 함께 "지금이 가장 아름답게"라는 문구를 남기며 만족감을 나타냈다. 이를 본 누리꾼들은 달라진 모습에 놀라움을 보이며 응원의 댓글을 남겼다.

특히 조혜련은 지인이 날씬해졌다고 반응하자 "그치? 49kg 한번 찍어 보려고"라고 답했다. 현재 체중에 만족하는 데 그치지 않고 목표 체중까지 밝히면서 앞으로의 변화에도 관심이 쏠렸다.

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앞서 조혜련은 운동과 식단 관리를 병행해 약 8kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 지난 7월 자신의 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에서 연극과 운동을 병행하며 체중을 줄였고, 감량한 상태를 4~5개월가량 유지하고 있다고 전했다.

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다이어트 과정에서는 식습관에도 변화를 줬다. 과자와 술을 멀리하고 단백질 위주로 식단을 구성하는 한편, 꾸준한 운동으로 몸 관리를 이어온 것으로 알려졌다. 라디오 프로그램에 출연해서도 집에서 강도 높은 유산소 운동을 하고 밀가루 섭취를 줄이는 등 노력했던 과정을 공개했다.

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최근에는 자신의 유튜브 콘텐츠를 통해 저녁 식사 시간을 앞당기는 등 평소 생활 습관도 소개했다.

tokkig@sportschosun.com