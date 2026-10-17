가수 흰, 공연 중 사회자 난입 중단 논란...정치인 소개에 마이크 빼앗겨

사진=유튜브 신호등TV

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 흰(박혜원)이 지역 축제 축하공연 도중 사회자 난입으로 무대가 중단되는 돌발 상황을 겪었다.

지난 15일 전북 순창에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 흰은 '주인공 연습'을 열창했다.

그러나 해당 노래가 끝난 직후, 사회자가 무대로 올라 돌연 공연을 중단시켰다.

Advertisement

사회자는 "무대에 올라온 이유가 엄청난 팬분이 한 분 계신다. 그분이 올라오셔서 인사도 드리고 또 관객분들한테도 한 말씀하고 이후 흰 씨 노래를 멋지게 들어보겠다"라고 말했다.

갑작스러운 상황에 당황한 흰은 무대 한쪽으로 물러났고, 사회자는 바로 김민석 더불어민주당 대표를 소개했다. 이에 흰은 무대를 양보하는 듯한 제스처를 취한 뒤 서둘러 무대 아래로 빠져 나갔다.

Advertisement

마이크를 잡은 김 대표는 "이 축제가 예비 글로벌 축제가 됐다. 축하하고 건강하시고 즐거운 시간 보내시기 바란다"라면서 인사한 뒤 무대를 내려갔다.

Advertisement

그제야 사회자는 흰을 다시 무대로 불렀다. 상호 협의가 전혀 되지 않은 듯 혼란스러운 상황 속 흰은 다시 무대에 올라 공연이 간신히 재개됐다.

Advertisement

당시 상황이 담긴 영상이 공개되자 일부 네티즌들은 "가수에 대한 예의가 전혀 없다", "무대에서 나가는 모습이 너무 안타깝다"라며 진행 방식에 비판적인 목소리를 냈다.

anjee85@sportschosun.com