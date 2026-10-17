야노 시호, 뒷골 당기는 소식..‘미래 사위’ 유토에 여사친이 있다니

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 모델 야노 시호가 딸 추사랑의 오랜 친구 유토와 함께 생일 선물을 고르러 나섰다.

지난 16일 유튜브 채널 '야노 시호'에는 '미래 사위 유토랑 사랑이 선물 대작전 (feat.꽃다발&손편지)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 야노 시호는 추사랑의 생일을 앞두고 유토와 함께 선물을 마련하기로 했다. 그는 유토가 먼저 자신에게 쇼핑을 같이 가자고 제안했다며 기대감을 감추지 못했다. 추사랑의 생일 선물을 직접 골라주고 싶다는 유토의 마음이 기특했던 것.

Advertisement

유토는 추사랑이 자신의 생일에 선물과 편지를 챙겨줬던 일을 떠올리며 이번에는 자신이 보답하고 싶었다고 말했다. 두 사람은 추사랑에게 어떤 선물이 좋을지 이야기를 나누며 쇼핑에 나섰다.

후보에 오른 것은 카메라와 향수였다. 야노 시호는 추사랑이 아끼던 빈티지 카메라를 잃어버리고 속상해했다고 전하며 비슷한 제품을 찾아보자고 제안했다. 그러면서 추사랑과 동갑인 유토에게 요즘 관심 있는 것이 뭐냐고 물었다. 유토는 "향수"라고 답했다.

Advertisement

먼저 카메라를 보러 간 두 사람. 매장을 둘러봐도 마음에 드는 제품을 발견하지 못했고, 결국 향수를 선물하기로 방향을 바꿨다.

Advertisement

선물을 고르며 이동하던 중 제작진은 유토에게 추사랑 외에 다른 여자 친구에게도 선물을 준 적이 있는지 물었다. 유토는 "있긴 있다"고 답했고, 이를 들은 야노 시호는 곧바로 상대가 누구인지 궁금해 했다.

Advertisement

유토는 "그때는 뭐 여자인 친구만 있는 게 아니라 남자인 친구도 3명 있고 여자인 친구도 3명 있어서 팔찌 같은걸 사자는 이야기가 나왔다"고 말했다.

하지만 야노 시호의 질문은 여기서 끝나지 않았다. 그는 "사랑이가 없는 그룹인거지? 어디 나라 사람이냐"고 재차 물었다. 유토는 "영국에 갔을 때 그룹이 생겼다"며 당시 서머스쿨에서 만난 친구들이었다고 설명했다. 해당 여학생은 그리스 출신인 것으로 알려졌다.

Advertisement

이후 두 사람은 다시 추사랑을 위한 선물 고르기에 집중했다. 향수 매장에서 여러 제품을 비교한 끝에 선물을 결정했고, 꽃집에서는 꽃다발도 준비했다. 유토는 꽃의 색깔만 고른 것이 아니라 꽃말까지 살펴보며 추사랑에게 어울리는 꽃을 찾았다.

특히 유토는 빨간 거베라에 담긴 희망과 정진의 의미를 언급하며 추사랑이 방송 활동을 열심히 이어가고 있는 만큼 응원의 마음을 전하고 싶었다고 밝혔다. 이를 들은 야노 시호는 로맨틱하다며 감탄했다.

선물 준비의 마지막은 손편지였다. 유토는 어린 시절부터 오랫동안 친구로 지내온 추사랑에게 전할 말을 직접 영어로 적었다. 함께 성장해 온 시간을 떠올리며 앞으로도 각자의 목표를 향해 열심히 나아가자는 마음을 담았다.

Advertisement

한편 추사랑은 이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈과 일본 모델 야노 시호의 딸이다. 유토는 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 당시부터 추사랑과 친하게 지내온 소꿉친구로 알려져 있다. 특히 야노 시호는 15대째 의사 집안인 유토에게 '미래 사위'라고 부를 만큼 각별한 애정을 보여왔다.

tokkig@sportschosun.com