'박시은♥' 진태현, 링거 투혼에도 결국 마라톤 '기권'…"실패하면 다 핑계"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진태현이 건강 문제로 마라톤 대회에서 기권한 사실을 알리며 아쉬운 마음을 드러냈다.

진태현은 17일 자신의 SNS에 "목 부음, 기침, 콧물. 억지로 달렸지만 역시 실패하면 다 핑계 및 합리화. 정신 차리자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 마라톤 대회에 참가한 진태현의 모습이 담겼다. 검은색 민소매 운동복에 선글라스를 착용한 그는 대회 현장에서 물을 마시며 휴식을 취하고 있다.

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진태현은 "내가 너무 부족함을 다시 한번 깨닫고 지혜롭게 속도를 늦추고 건강을 위해 달리기"라며 "브로들과 10km 후 11km 조깅, 하프 달리기"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "무리하지 않음에 100점. 2026 경주마라톤 기권"이라며 당초 목표했던 레이스를 완주하지 못했다고 밝혔다.

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특히 진태현은 "목표 페이스를 단 10km도 채우지 못했다. 다시 시작하자. 다 나아서 다시 시작하자"라며 건강을 회복한 뒤 다시 도전하겠다는 의지를 다졌다.

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아내 박시은을 향한 애정도 드러냈다. 그는 "응원해준 아내 사랑한다. 우리 지혜도"라며 가족에게 고마움을 전했다. 또한 함께 달린 동료들과 자신을 챙겨준 지인들에게 감사 인사를 남기며 "다 고맙다. 사랑한다"고 덧붙였다.

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이를 접한 누리꾼들은 "완주보다 건강이 우선이다", "무리하지 않은 것만으로도 잘한 선택", "몸부터 회복하시길 바란다" 등의 반응을 보였다.

앞서 진태현은 지난 16일 급성 인후염으로 링거 치료를 받은 사실을 알렸다. 그는 "이번 주 월요일 급성 인후염이 찾아와 강제 테이퍼링 기간을 거쳤다"며 훈련에 차질이 생겼다고 밝혔다.

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이어 "오늘 아침 통증이 90% 사라졌다"면서도 "내일도 90% 이상의 몸 상태가 아니면 바로 기권하려고 한다"고 전했다. 결국 대회에 참가했지만 컨디션 난조로 목표 페이스를 유지하지 못하면서 기권을 결정했다.

한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 2019년 대학생 딸을 입양했으며, 2022년 출산을 앞두고 둘째 딸을 떠나보내는 아픔을 겪었다.

이후 진태현은 마라톤과 러닝을 통해 꾸준히 건강을 관리하는 모습을 공개해 왔다. 특히 각종 마라톤 대회에 참가하며 달리기에 대한 남다른 열정을 보여주고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com